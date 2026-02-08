詹凌瑀：黃國昌禍不單行！「咒術迴戰是打到自己身上了」

「輸了初選不可恥，但輸了之後還要酸對手是因為找不到工作才去賣場，這種高高在上的菁英傲慢，完美的展現了物以類聚這句話。」詹凌瑀臉書發文批評黃國昌，嘴上說職業不分貴賤，心裡想的完全是另一回事，難怪會引發爭議。

詹凌瑀指出，這股傲慢似乎也反映在黃國昌本人的民調上。最新的數據顯示，民眾黨的反感度飆升到51.8%，創下8個月以來的新高。原本自豪的年輕與高學歷支持度全面潰敗，20到29歲的好感度甚至輸給民進黨。

「這就是吳靜怡所說的咒術迴力吧？天天在立法院無差別咆哮、為了反而反，結果罵得越兇，賴清德的支持度反而越穩，自己卻變成了票房毒藥。」

詹凌瑀斷言，從初選的滑鐵盧到民調的崩盤，證明了小藍路線和咆哮問政已經讓中間選民受不了。「如果不快點醒醒，2026不用選了，泡沫化已經提早開始。」

