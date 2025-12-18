詹姆士也按讚！CAESAR凱撒衛浴推電漿滅菌龍頭 廚衛產品進駐全台特力屋

CNEWS195251218a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、施建宏／台北報導

還在為廚房細菌、農藥殘留、雙手異味煩惱嗎？CAESAR凱撒衛浴今（18）日推出新款電漿滅菌龍頭，以獨家研發電漿滅菌技術，從每日洗手、刷牙、洗滌蔬果、清潔餐具或居家打掃，從廚房到浴室，每一滴水都能照顧家人健康。品牌同時宣布電漿滅菌龍頭等眾多廚衛產品正式進駐特力屋通路，包含凱撒智慧馬桶、臉盆浴櫃、烤漆龍頭等多元產品，打造兼具實用與美感的理想廚衛空間。

凱撒衛浴董事長蕭俊祥表示，這項技術最早源自台灣大學研究團隊的研究成果，後續透過產學合作，將電漿技術實際導入日常用水設備，歷經超過13年的研發與測試，逐步完成技術成熟與量產準備。相關產品在開發過程中投入大量資源進行安全與效能驗證，皆送交SGS檢測並取得國際認證，展現凱撒在產品安全與品質把關上的長期投入。

蕭俊祥指出，電漿滅菌龍頭可去除水溶性農藥，同時降低多數影響人體健康的病菌，例如金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、腸道沙門氏菌、綠膿桿菌等常見病原細菌，還能抑制腸病毒71型，特別適合家中有長輩、孩童與寵物的家庭，為全家人增添一道安心防線。未來，電漿滅菌龍頭將在特力屋長期展示，並透過通路全台據點推廣銷售，讓更多民眾能實際體驗電漿技術在日常用水上的應用。

身為品牌好友、型男主廚詹姆士表示，自己經實際使用電漿龍頭將近一年，最大的感受是「生活真的變得比較省事」。他分享，過去學到的食安觀念，清洗蔬菜往往需要多次浸泡，但實際操作不僅耗時，也可能讓水溶性營養流失。現在在家料理時，不論是生菜或日常食材，只要正常沖洗就能更安心，不必反覆搓洗，讓做菜這件事回到輕鬆、自然的節奏。

他也提到，很多生活中的小困擾其實都和看不見的污染有關，例如廚房偶爾出現的異味，或是切完蒜頭、薑、蔥後殘留在手上和砧板的氣味。使用電漿滅菌龍頭沖洗後，這些狀況都能明顯改善，清潔變得更直覺。

特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄以自身經驗分享，過去因擔心農藥殘留而較少食用草莓，但使用凱撒電漿滅菌龍頭後，清洗時更有安心感。他也感謝凱撒衛浴對特力集團的支持，未來將持續透過更多產品發表與消費者溝通，帶來更貼近生活需求的產品選擇。

