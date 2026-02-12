詹姆士范德比克48歲過世 《戀愛時代》風靡全球、曾演《被出賣的台灣》

曾在90年代風靡全球、以青春劇《戀愛時代》（Dawson's Creek）紅遍半邊天的男星詹姆士范德比克 (James Van Der Beek)，在與大腸癌搏鬥一年多後，於2026年2月12日清晨安詳辭世，享年48歲留下6名子女。

詹姆士范德比克的家人透過其社群帳號發布聲明，證實了這位一代青春偶像的死訊：「我們深愛的詹姆士·范德比克今晨在平靜中離世。他在最後的日子裡展現了勇氣、信仰與優雅。」

詹姆士於2023年下半年確診大腸癌，但他直到2024年11月才公開病情。他曾透露，起初只是察覺到排便習慣改變，曾試著戒掉咖啡觀察，最後檢查才發現已是大腸癌第三期（已擴散至淋巴結）。

詹姆士曾坦言治療中最痛苦的是失去「身分感」，身為父親、養家者與丈夫的職能被迫暫停。但他最終領悟到：「我依然值得被愛。」他在生命最後時刻致力於宣導篩檢的重要性，他曾說：「如果我的經驗能救下任何一個人，那就是奇蹟。」

《戀愛時代》從1998年播到2003年，他飾演男主角「道森利瑞」，與凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）的青澀戀情是無數觀眾的共同回憶。除了經典校園劇，他也主演了電影《主力難當》（Varsity Blues），並在近年展現幽默感，在《23號公寓的壞女孩》中自嘲飾演「誇張版的自己」。

抗癌期間即使在治療中，他仍客串了Prime Video的喜劇《過度補償》（Overcompensating），展現極高的職業敬業精神。另外《驚聲尖笑》及《被出賣的台灣》等電影也可看見其身影。

《被出賣的台灣》是2009年美國電影，劇情以台灣白色恐怖時期為背景改編的故事，改編自江南案、陳文成命案、美麗島事件、林宅血案以及台灣問題等，類型屬政治驚悚。詹姆士范德比克在片中飾演聯邦調查局探員。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導