詹姆士范德比克48歲過世 《戀愛時代》風靡全球、曾演《被出賣的台灣》
曾在90年代風靡全球、以青春劇《戀愛時代》（Dawson's Creek）紅遍半邊天的男星詹姆士范德比克 (James Van Der Beek)，在與大腸癌搏鬥一年多後，於2026年2月12日清晨安詳辭世，享年48歲留下6名子女。
詹姆士范德比克的家人透過其社群帳號發布聲明，證實了這位一代青春偶像的死訊：「我們深愛的詹姆士·范德比克今晨在平靜中離世。他在最後的日子裡展現了勇氣、信仰與優雅。」
詹姆士於2023年下半年確診大腸癌，但他直到2024年11月才公開病情。他曾透露，起初只是察覺到排便習慣改變，曾試著戒掉咖啡觀察，最後檢查才發現已是大腸癌第三期（已擴散至淋巴結）。
詹姆士曾坦言治療中最痛苦的是失去「身分感」，身為父親、養家者與丈夫的職能被迫暫停。但他最終領悟到：「我依然值得被愛。」他在生命最後時刻致力於宣導篩檢的重要性，他曾說：「如果我的經驗能救下任何一個人，那就是奇蹟。」
《戀愛時代》從1998年播到2003年，他飾演男主角「道森利瑞」，與凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）的青澀戀情是無數觀眾的共同回憶。除了經典校園劇，他也主演了電影《主力難當》（Varsity Blues），並在近年展現幽默感，在《23號公寓的壞女孩》中自嘲飾演「誇張版的自己」。
抗癌期間即使在治療中，他仍客串了Prime Video的喜劇《過度補償》（Overcompensating），展現極高的職業敬業精神。另外《驚聲尖笑》及《被出賣的台灣》等電影也可看見其身影。
《被出賣的台灣》是2009年美國電影，劇情以台灣白色恐怖時期為背景改編的故事，改編自江南案、陳文成命案、美麗島事件、林宅血案以及台灣問題等，類型屬政治驚悚。詹姆士范德比克在片中飾演聯邦調查局探員。
其他人也在看
39歲韓劇熟面孔鄭恩宇驟逝！昨才發張國榮照...「9字留言」令人心碎
39歲的韓國演員鄭恩宇（정은우，本名鄭東鎭）今（11日）上午驟然離世，消息傳出震驚演藝圈，也讓他的IG湧入大票網友留言追思。尤其是他生前最後一篇貼文，突然上傳張國榮、艾美懷絲兩位英年早逝的明星照片，讓外界不勝唏噓。
鄭恩宇走了…友人曝生前對話「世上很多騙子」 粉絲心碎狂猜他被詐
曾演出韓劇《太陽的新娘》的韓國男星鄭恩宇（정은우）昨（2/11）驚傳離世，享年40歲。他生前摯友、設計師黃英龍（音譯）在IG公布對話紀錄，鄭恩宇提到「這世上很多騙子，我在電視台裡就是個傻瓜」，令人懷疑他疑似遭詐騙或背叛長達4年。
鄭恩宇39歲驚傳離世！生前泣訴演藝圈心酸被背叛4年 摯友自責淚崩
韓國男星鄭恩宇（정은우，本名鄭東鎮）因主演戲劇《太陽的新娘》一舉打開知名度，昨（11）日驚傳離世，終年39歲，消息一出震驚影迷與演藝圈。家屬尚未公布具體死因。鄭恩宇生前曾向摯友吐露心聲，透露過去四年間屢遭背叛。隨著好友公開兩人私下對話，這段文字讓外界重新感受到他的脆弱與無奈，也引起圈內人士與粉絲廣泛悼念。陳宣如
《戀愛時代》男星罹癌2年逝世！享年48歲 妻悲痛證實
美國男星詹姆士范德比克（James Van Der Beek）16歲就出道，並以電視劇《戀愛時代》知名度大開，加上擁有陽光俊俏外型，曾被評選為「全球50位最美人物」。然而，現年48歲的他，11日被證實因大腸直腸癌離世，妻子也在社群悲痛公開噩耗，令粉絲感到惋惜。
《戀愛時代》、《被出賣的台灣》男星大腸癌病逝！享年48歲 妻悲慟證實
美國男星詹姆士范德比克（James Van Der Beek）驚傳逝世消息，享年48歲，生前罹患大腸直腸癌，經歷2年的抗病生活後，最終仍不敵病魔。詹姆士范德比克以《戀愛時代》走紅，還曾演出《驚聲尖笑》、《被出賣的台灣》等電影。
柯文哲尾牙唱「挪威的森林」泛淚 青鳥小草留言戰翻
（記者許皓庭／綜合報導）台灣民眾黨於 11 日晚間舉辦尾牙晚宴，前主席柯文哲與妻子陳佩琪一同出席並上台獻唱，場 […]
《被出賣的台灣》男星詹姆士范德比克大腸癌病逝 享年48歲
以美劇《戀愛時代》（Dawson's Creek）走紅全球的美國男星詹姆士范德比克（James Van Der Beek），驚傳於今（12日）晨因大腸直腸癌不敵病魔逝世，享年48歲。他在生前經歷了長達2年的抗癌生活，家屬透過其社群媒體發文表示：「我們摯愛的詹姆士范德比克今晨安詳辭世。他以勇氣、信念與優雅面對生命最後的日子。」
三金傳奇殞落！「配樂鬼才」大提琴家范宗沛辭世享壽65歲
台灣樂壇今（12）日傳出憾事，「配樂鬼才」知名大提琴家范宗沛傳出辭世消息，享壽65歲。橫跨古典演奏與影視配樂的他，是少數同時獲得金馬、金曲、金鐘三金及亞太影展肯定的音樂家，早年曾任國家交響樂團大提琴首席，之後投身幕後創作，以獨特旋律風格為多部經典影視作品注入靈魂，消息曝光震驚各界。
關注林宅血案挨轟作秀！賈永婕霸氣吐「唯一目的」：我愛我國家
101董座賈永婕關注「林宅血案」，不僅公開發聲自己想知道真相、更親自到林家舊址「義光教會」，不過這一系列行動引起正反兩面的評價，有名嘴就公開痛批她作秀。對此，賈永婕今（13）日再度發聲，一句「我愛我的國家」再度引起話題。
李英愛26年前嫩照公開！ 朴贊郁經典《JSA共同警戒區》一刀未剪再登大銀幕
被譽為「韓國影史最重要電影之一」、影響整個世代韓片創作的經典之作《JSA共同警戒區》（Joint Security Area），將於今年迎來上映 26 週年。繼香港、韓國陸續推出經典重映後，台灣也正式宣布《JSA共同警戒區》將於3月13日以4K修復、一刀未剪完整版形式重返大銀幕。
炎亞綸爆飛輪海性騷內幕！遭團員「輪流摸鳥」 始作俑者是他
炎亞綸2005年以偶像男團「飛輪海」出道，2011年推出個人專輯後，4位成員便鮮少合體，形同解散。過去多次被外界傳出與團員不合的他，近日上Podcast節目吐露遭唱片公司外包企劃帶頭性騷擾內幕，團員辰亦儒、汪東城、吳尊也都將手伸進他褲子「摸彩球」，坦言至今無法放下。
鄭恩宇驟逝！生前最後發文「貼張國榮照片」 網友得知噩耗不捨悼念
韓國男星鄭恩宇憑藉戲劇《太陽的新娘》男主角打開知名度，怎料今（11日）傳出驟逝消息，享年39歲，而他在離世的前一天才剛發文悼念已故巨星張國榮，令人唏噓。蔡佩伶報導
周杰倫直指「方文山變了」！ 合作27年突嘆：已經不是我認識的他
天王周杰倫與作詞人方文山合作27年，黃金搭檔創作無數經典歌曲。不過，周杰倫近來忽然在社群網站發文，直呼：「他已經不是我認識的那個文山了」，並透露原因。
小S正式復工！回歸《小姐不熙娣》播出時間曝光
小S（徐熙娣）去年因姊姊大S（徐熙媛）離世全面停工，時隔一年，她正式宣佈復出，回歸主持《小姐不熙娣》，確定將於3月正式重返螢光幕，她除了感謝代班主持人的辛勞，更謙虛表示將給予自己一段「重新適應期」。
孫協志情人節世紀婚宴倒數！夏宇童「超私密照」突外流 驚人畫面曝
47歲藝人孫協志與小11歲的夏宇童愛情長跑多年，於去年3月登記結婚後，小倆口終於決定在2月14日明天情人節舉辦「世紀婚宴」，現場僅邀請至親好友出席。昨晚孫協志先在臉書曬出幸福甜蜜滋味，羨煞大批粉絲網友。蔡維歆
陳漢典、Lulu婚禮才辦完「公開未來小孩名字」 妙語如珠全場笑翻
「2026全鴻海運動嘉年華」不僅演出卡司強大、亮點滿滿，主持陣容同樣話題十足，特別邀來金鐘主持人陳漢典與 Lulu 坐鎮，兩人首度以「新婚夫妻」身分攜手主持鴻海尾牙。陳漢典在台上笑虧，兩年前兩人於鴻海合體時還只是「同事」，沒想到兩年後再度站上同一個舞台，身分已升級成夫妻。
侯佩岑登春晚喊：像回家一樣！戰袍正面「破大洞」面容網驚：一大一小
娛樂中心／巫旻璇報導藝人侯佩岑早年以甜美主播形象打開知名度，跨足演藝圈後近年將工作重心放在主持與綜藝發展，並受邀前往中國錄製多檔節目，包括《再見愛人4》與競演節目《乘風2025》，親和溫暖的風格吸引不少觀眾支持。不過，她過去在兩岸議題上的動向也曾引發討論。中國外交部長王毅於2025年公開表示，台灣在聯合國體系中的稱謂為「中國台灣省」，其後中國官媒央視發布「台灣必歸」相關圖卡，侯佩岑亦轉發分享，當時在台灣網路上掀起關注與議論。近期侯佩岑再度成為話題焦點，因受邀參與2026年央視春晚相關活動並出席聯排訪問，曝光後引發外界關注與討論，相關畫面與言論也在社群平台流傳。
王楚然、丞磊戲外摟腰！新戲上熱搜 開播24小時強勢登冠
【緯來新聞網】由王楚然、丞磊主演的古裝穿越喜劇《成何體統》，2月6日在愛奇藝國際版播出後、上線僅24
梁朝偉日本機場社恐症發作！惶恐神情茫然 劉嘉玲一旁「超淡定」成亮點
金獎國際巨星，影帝梁朝偉與劉嘉玲相識相戀超過36年、結婚17年，始終被視為演藝圈模範夫妻。近日兩人現身日本北海道新千歲機場被網友「野生捕獲」，一段通關畫面曝光意外掀起熱議，被笑稱是「社恐I人 vs 社牛E人」經典現場版。
穿越古裝喜劇《成何體統》超爆款！台劇《百萬人推理》開播！白鹿王星越《唐宮奇案》再續前緣！｜追劇報報
穿越劇已經成為華語觀眾追劇日常，愛奇藝古裝喜劇《成何體統》乾脆來一齣「男女主角甚至配角都一起穿越」的戲碼！第一集歡樂開局也果然讓觀眾看得開心如今超爆款！Netflix 台劇《百萬人推理》千呼萬喚終於開播也必追！但二月初檔期之中，最精緻的古裝大戲仍是白鹿、王星越主演的《唐宮奇案》最耐看，看兩人再續前緣好順眼！本週新劇推薦還有德劇《密屋陌路》、日劇《韓式飯捲與日式飯糰》熱播中，最重要的還是台劇《人生只租不賣》播出大結局！