詹姆士、巴鈺互通美食情報 體驗「從產地到餐桌」

記者王丹荷／綜合報導

《詹姆士出走料理》主持人詹姆士和來賓巴鈺日前前往彰化，拜訪傳承三代的手工製鼓師、品嚐在地人的推薦美食。 巴鈺透露一直很期待跟詹姆士合作，「想現場看他料理，跟他一起體驗『從產地到餐桌』的旅行。」雖然時間有限，行程緊湊，但她仍然收獲滿滿，「姆士哥愛吃、我也愛吃，我發現在錄影空檔閒聊中，可以跟姆士哥交流很多美食經驗跟情報，我還收藏了幾家他推薦的口袋名單，這讓我很興奮。」

對於料理，巴鈺自嘲廚藝普通，說的比做的好很多，「但是，我很會備料，我認為自己是個很稱職的二廚！」而她也真的在詹姆士上菜時化身貼心小助手，協助切豬皮，只是才切沒幾片，詹姆士就示意可以了，巴鈺原以為是豬皮的切片份量已足夠，沒想到詹姆士打趣說是她切太慢了，所以換手，由他自己處理，過程中還發生巴鈺誤放太多滷汁，嚇得詹姆士一陣驚慌，直喊會太鹹，就怕毀了1鍋好料的小插曲。

巴鈺也在外景途中發現詹姆士每天都在搜尋在地好吃的店家，錄影空檔，就會問當地人有沒有推薦的餐廳，「一收工，他就像個剛放學、急著吃飯的小朋友，帶大家衝去他找到的餐廳吃飯。熱情地張羅、點餐，大快朵頤之餘、問大家：『怎麼樣？好不好吃？』」很欣賞詹姆士對美食充滿熱愛和好奇心，「我在聊天中，推薦姆士哥1家我從小吃到大的水餃店，外景結束後2天，我就收到姆士哥傳來的照片，他那天中午就跑去吃了！」讚嘆詹姆士的行動力超強大。

《詹姆士出走料理》的彰化行除了美食吃不停外，詹姆士、巴鈺也在拜訪手工製鼓師時，輪流上陣體驗製程中的「蹦鼓」，經由敲打或踩踏，讓繃好的鼓皮鬆弛有彈性，鼓聲厚實響亮，2人更留下架式十足的帥氣英姿。

巴鈺（右）協助詹姆士做菜，差點毀了一鍋好料。（八大提供）

詹姆士體驗傳統製鼓中的「蹦鼓」步驟。（八大提供）

巴鈺體驗傳統製鼓中的「蹦鼓」。（八大提供）

詹姆士（左）、巴鈺到彰化品嚐美食。（八大提供）