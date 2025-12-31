詹姆士、洪都拉斯挑戰極限 化身專業「攀樹師」

記者周毓洵／臺北報導

八大《詹姆士出走料理》再度挑戰體力極限！主持人詹姆士與來賓洪都拉斯親自體驗專業「攀樹師」工作，兩位大叔直接在鏡頭前拋開形象、掛上繩索往樹上爬。沒想到詹姆士爬到一半往下看，發現洪都拉斯幾乎還在「離地不到1公尺」的高度就喊累，讓他當場嚇到直呼：「這個真的有點驚嚇！」

錄影前，洪都拉斯還信心滿滿表示，自己小時候爬樹是家常便飯，「覺得應該很簡單」，沒想到實際上得靠繩索、滑輪一步步往上拉，專業程度完全超出預期，讓他坦言當下真的被嚇了一跳。原本因恐高而猶豫不前的他，看到詹姆士咬牙往上爬，才決定穿上裝備挑戰自己。

廣告 廣告

詹姆士則透露，自己過去曾有攀樹經驗，所以心理上比較不害怕，但實際操作還是相當耗體力，「那天結束回家，整個腰痠背痛。」至於洪都拉斯更是「當天晚上就發作」，苦笑說回家立刻貼藥布救急，完全不是年輕時能輕鬆應付的狀態。

兩人因打球結為好友，這次一起「出走」讓洪都拉斯格外期待。他也意外發現詹姆士的執行力超強，「看他那樣拚，真的會被激到。」雖然自嘲年紀到了、體力有限，沒能順利「攻頂」，但洪都拉斯直說很享受這段熱血又狼狽的攀爬過程，也感受到滿滿年輕能量。

聊到料理，洪都拉斯則老實承認自己廚藝幾乎是零分，「沒有天賦、也很少下廚。」這趟出走是否有被詹姆士成功調教？他笑說三杯雞一直是很想挑戰的目標，「詹姆士有教我，但我真的學不來，資質太駑鈍了！」

詹姆士穿戴專業攀樹裝備，親自示範如何靠繩索與滑輪一步步往樹上攀爬。（八大電視提供）

洪都拉斯首次體驗攀樹，一臉緊張掛在半空中，離地不到1公尺就先喊累。（八大電視提供）

詹姆士（左）、洪都拉斯（右）挑戰攀樹後雙雙腰痠背痛，洪都拉斯自爆當晚立刻貼藥布止痛。（八大電視提供）