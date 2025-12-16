詹姆斯卡麥隆晉身「十億富翁」...最有錢導演排第五 憑《阿凡達3》有望再賺兩億

電影《阿凡達：火與燼》（《阿凡達3》）即將上映，潛在票房已讓外界對導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）的商業能力深具信心。卡麥隆憑藉其40年的職業生涯和驚人的票房紀錄，被《富比士》估計淨資產達11億美元，擠身「十億富翁」。

從1980年代的《魔鬼終結者》和《異形 2》，到《鐵達尼號》和前兩部《阿凡達》，卡麥隆執導的電影在全球總共累積了近90億美元的票房。與其他億萬富翁導演（如喬治盧卡斯、史蒂芬史匹柏等）不同，卡麥隆的財富幾乎完全來自電影的巨大成功，包括薪酬、利潤分成、主題公園和玩具的授權收入，以及他的製作公司「Lightstorm Entertainment」的股權價值。

根據統計，身價最高的導演為史蒂芬史匹柏71億美元，第二名是喬治盧卡斯53億美元，第三名是彼得傑克森17億美元，第四名是泰勒派瑞14億美元，第五名才是擁有11億美元的卡麥隆。根據《富比士》估計，假設《阿凡達：火與燼》符合外界對其達到超高票房的預期，卡麥隆將從這部電影中至少再賺2億美元。

卡麥隆先前說明，《阿凡達：火與燼》為前三集的三部曲總結篇章，看過前兩集的人絕對非看本集不可！詹姆斯卡麥隆日前對外說明本集為前三集的三部曲總結篇章：「與其把本片當作一部續集，它更像前三集的三部曲總結篇章，可以把它比擬為一齣戲的第三幕。」而說到對於觀眾是否買單的一把賭注，他也胸有成竹地說：「超過300公分的納美星藍人，其實也是人。」

而在新北耶誕城巨星演唱會上也首度曝光最新片段，令全場觀眾驚呼。柔伊莎達娜備感窩心地特別錄製獻給台灣觀眾的問候影片；在最新片段搶先看中，當蘇傑克與奈蒂莉商討如何面臨自己的共同傷痛，奈蒂莉聲淚俱下地提及她只剩信念，但蘇傑克則秒真心地回答：「你有這個家。」對話感動不少觀眾。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導