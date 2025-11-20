詹姆斯岡恩鬆口《康斯坦汀2》進度 上映20周年重溫基努李維顏值巔峰

「殺神」基努李維（Keanu Reeves）生涯最狂代表作《康斯坦汀：驅魔神探》今年正逢20週年。這部被公認為最重要的邪典電影之一的作品，即將推出4K數位修復版，讓影迷重溫基努李維顏值巔峰時期的帥氣形象。

多年來影迷一直敲碗《康斯坦汀2》，但續集遲遲沒下文。近日DC Studios的聯合主席詹姆斯岡恩（James Gunn）在採訪中，回應了影迷對續集的期待，「我們斷斷續續地討論過這件事。我也與基努討論過。但我還沒有讀過任何劇本」。

今年早些時候，基努李維曾透露他已經為《康斯坦汀》續集提出了故事大綱。他告訴《Inverse》雜誌：「我們 （與導演法蘭西斯勞倫斯）一直在嘗試製作這部電影超過十年了，我們最近才將故事整理出來，並向DC Studios提案，他們說『OK』，所以，我們將嘗試撰寫劇本。」

當年在《康斯坦汀：驅魔神探》正值演藝生涯巔峰的基努李維，在片中化身影史上絕無僅有的超暴力驅魔師康斯坦汀。他身穿緊身西裝，揮舞著硬漢般的鐵拳「物理驅魔」，打得地獄厲鬼滿地找牙。這個魅力狂噴的帥氣形象，至今仍是許多影迷心中他最精彩的表演橋段。

《康斯坦汀：驅魔神探》的演員陣容也星光熠熠，包括日後獲得奧斯卡女配角獎的瑞秋懷茲（Rachel Weisz）和「變色龍影后」蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）。三大影壇巨星同場交手，大展狠勁也狂飆演技，讓電影上映多年後仍不斷吸引影迷觀賞。

電影改編自DC漫畫《Hellblazer》，並由日後以《飢餓遊戲》系列聞名全球的名導法蘭西斯勞倫斯（Francis Lawrence）執導。

《康斯坦汀：驅魔神探》是法蘭西斯·勞倫斯的首部大銀幕執導作品。他曾為小甜甜布蘭妮、威爾史密斯、史密斯飛船等多位樂壇巨星拍攝音樂錄影帶。他以強烈的視覺概念，將電影中的天使之城打造出視覺驚人且帶有詭譎驚悚氛圍的獨特風格，描繪出一個徬徨無助的人類，只能依靠天堂、地獄和人間「三不管」地帶的康斯坦汀的世界觀。

