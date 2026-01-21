詹子晴手握9副業賺飽飽！「1年就在墨爾本買房」 靠出租再賺一筆

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

中天綜合台《綜藝OK啦》22日晚間9點播出「誰跟你傻傻只靠通告費過活？他們創業賺飽飽，演藝工作只為玩」，藝人詹子晴握有9個副業品牌，其中讓她最得意的事業就是電商平台：「我去演講，每個人都問我怎麼成功，或是跟我借錢，我跟股東就想了新的商業模式，你繳會員費，我有倉儲、有員工幫你出貨、有會計幫你做金流，很多想創業的人就會加入。」她透露還因此賺到一套房：「一年就在墨爾本買房，然後出租當作存錢，投資報酬率很高。」

廣告 廣告

詹子晴靠著9個副業，荷包賺滿滿。（圖／中天提供）

詹子晴還分享經營餐飲業很不容易：「尤其是酒吧，超多人來喝免錢的，藝人就算了，素人也有！」她還分享自己怎麼處理這種狀況：「他每次來都說『簽ㄚ頭的單』，有個月我發現公關費很高，就跟員工說有朋友來就跟我說一聲，有天員工打給我，我立刻去店裡，結果整桌沒一個認識的，那個男生也很尷尬，我就說『今天會提早打烊，先幫你們買單』。」

愛雅創業第一年就回本：「剛創業的時候很有信心，因為我們算是素食麻辣鍋料最多的，會做這個品牌是因為我媽很會煲湯，我很想念她的手藝，老公就說要不要研發一個可以傳承媽媽的味道，我們就開始去工廠研究。」但創業初期的銷量卻不如預期，讓她一度想放棄：「晚上我就夢到媽媽，她握著我的手說不要放棄、要有毅力，夢一醒我突然士氣大增，因為我想到她生病時不服輸的勇氣，我覺得我也要跟她一樣，果然撐過3個月之後，業績翻了幾10倍。」

愛雅分享創業一年就回本。（圖／中天提供）

愛雅也分享成功的祕訣就是臉皮要夠厚：「我其實臉皮很薄，我有拜託演藝圈的哥哥姐姐分享，幫忙的大概佔8、9成，可是總會有1、2成是你以為你們關係很好，但他要錢就算了，還會酸你說『找你們公司專業的來』，從那次之後我就痛下決心，現在工廠、行銷我都懂。」

更多FTNN新聞網報導

撤換原搭檔何美！羅志祥傳將合體林襄主持 挽救節目收視率

丫頭驚喜同框王鶴棣！ 2人合照曝光網驚呼：真的破次元

網友惡咒「祝你流產一屍兩命」！愛雅親赴警局提告：身為母親無法視若無睹

