詹子萱不忍姊姊遭網路霸凌 硬起來拍片反擊黑粉
〔記者李紹綾／台北報導〕詹子萱在Hami Video影集《看看你有多愛我》飾演總是被家庭忽視的小女兒「溫莉莉」，劇中看見雙胞胎姊姊林思廷遭受網路霸凌，為姊打抱不平，決心鼓起勇氣拍影片發聲，意味著該角色即將有巨大轉變與突破，她透露自己在現實中也曾「護弟心切」。
詹子萱劇中長期活在姊姊的光環下，被媽媽忽略、壓抑情緒，談到這個角色的詮釋難度，詹子萱坦言：「相當困難，尤其是她的情緒是一直忍、一直壓著，後面才整個衝出來。」她也悄悄劇透，後半劇情中有一些場面絕對會讓觀眾動容，她自己也對印象深刻，「她那個對姊姊、媽媽的愛是很深的，她可以不惜一切去愛她們」。
詹子萱第一次與楊謹華合作，戲裡母女關係張力強烈，戲外卻建立起如親人般的情誼，她感動表示：「我很喜歡在她旁邊觀摩她的表演，也很喜歡聽她分享表演、人生經驗，每一次都聽得超著迷。」更透露楊謹華在拍攝時主動幫助她的視線，讓她能好好看著對方眼睛對戲，「那瞬間真的會覺得很感動，很有安全感」。
被問本身個性是否和角色相似，經常把話藏在心裡，不敢說出口，詹子萱笑說：「以前某些小地方有點像，但現在比較會直接講，先做再說，不喜歡扭扭捏捏。」她也分享童年時保護弟弟的故事：「小時候有陣子我弟被欺負，我那段時間每天都親自帶他去教室上課，陪他走到教室我再去自己的教室，也示意警告同學不要再欺負我弟。」展現出她溫柔又有行動力的保護本能。《看看你有多愛我》每週日於Hami Video上架新集數。
