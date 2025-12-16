詹子萱入選國際百大人物 自認「打不死的蟑螂」

詹子萱入選DAZED ASIA 100 2025。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

詹子萱今年嘗試了許多不同類型的戲劇作品，橫跨寫實社會劇、港劇合作與喜劇新嘗試，逐步累積出鮮明的表演樣貌，入選國際指標文化媒體《DAZED》公布的「DAZED ASIA 100 2025」，成為備受關注的亞洲新世代演員之一。得知入選後，詹子萱直呼：「開心啊！年末前收到的一個好消息！」由於《DAZED》本來就是她長期關注、也非常喜歡的國際文化媒體，當通知來臨時，心情既驚喜也充滿感謝。

回顧 2025 年的整體狀態，詹子萱形容自己「做了很多事」，無論是工作、生活，還是對自我的理解，都像是再次進化了一點。在眾多作品中，她特別點名《我們與惡的距離2》中飾演的輔導老師「簡齊蕙」，這個角色橫跨不同時間階段，背負童年創傷與恐慌症，在加害者與被害者之間游移，同時又成為陪伴他人的角色，不斷嘗試與自己和解。如此層次複雜的生命狀態，讓她在表演上有非常深刻的感受與成長，也成為她演員歷程中的重要一站，她也說現階段很想挑戰同志、反派與殺人犯等不同類型角色，持續突破自我邊界。

詹子萱想挑戰同志或反派角色。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

在作品面向上，詹子萱不斷嘗試新的疆界，她參與港劇《存酒人》，飾演酒吧調酒師，在戲中經歷一段短暫卻美好的際遇，從中獲得治癒，她形容與香港劇組合作是相當特別的經驗，文化與工作習慣的差異既新鮮也充滿刺激。在《監所男子囚生記》中，她挑戰社工師「方潔宇」，拍攝前隨劇組進行田調，實際理解監獄社工的工作日常與輔導方式，並透過書籍與真實案例幫助自己更快進入角色，她也笑說這個角色其實和自己不太像，「我連她一半的潑辣都沒有吧！」

談到如何看待「演員」這個身分，以及入選 DAZED ASIA 100 後是否感受到壓力，詹子萱的回答依舊直率。她形容演員對她來說沒有那麼複雜，就是在每一個當下盡力完成角色，繼續挑戰、突破自己，「做不好就自我檢討，下次再來！」她笑說自己像是一隻「打不死的蟑螂」，不追求完美形象，而是一次次累積經驗、調整狀態。至於即將推出的《我們的藍調時光》，她笑說這部戲應該是目前為止哭戲最多的一次，「最大的收穫是不管是角色或是我自己，好像因此都變得更強大了一點。」

