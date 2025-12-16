詹子萱入選國際百大新世代演員 喊當打不死的蟑螂

（中央社記者洪素津台北16日電）演員詹子萱今年演技爆發，入選「DAZED ASIA 100 2025」百大人物，成為備受關注的亞洲新世代演員之一，她說，會在每個當下盡力完成角色，繼續突破自我，並自比打不死的蟑螂。

DAZED創立於1991年，是英國指標性文化季刊，其年度名單被視為國際文化圈關注亞洲創作者的重要指標；「DAZED ASIA 100」由DAZED韓國團隊策劃，聚焦亞洲最具創意與啟發性的青年創作者。

詹子萱在同一年迎來多部類型與角色跨度極大的影視作品，從輔導老師、社工師到調酒師，橫跨寫實社會劇、港劇合作與喜劇新嘗試，逐步累積出鮮明的表演樣貌。

詹子萱透過新聞稿分享，她在戲劇「我們與惡的距離2」中飾演輔導老師，角色讓她感受深刻，橫跨不同時間階段，背負童年創傷與恐慌症，在加害者與被害者之間游移，同時又成為陪伴他人的角色，不斷嘗試與自己和解。如此層次複雜的生命狀態，讓她在表演上有非常深刻的感受與成長，也成為她演員歷程中的重要一站。

詹子萱坦言，擔任演員對她來說沒有那麼複雜，就是在每個當下盡力完成角色，然後繼續挑戰、突破自己，「做不好就自我檢討，下次再來。」她笑說，自己像是一隻「打不死的蟑螂」，不追求完美形象，而是一次次累積經驗、調整狀態。

現階段的詹子萱想挑戰同志、反派與殺人犯等不同類型角色，持續突破自我邊界。現在她參演的戲劇「我們的藍調時光」將推出，她笑說，這部戲應該是目前為止哭戲最多的一次。（編輯：張雅淨）1141216