詹子萱年末收到超大喜訊 入選國際百大新世代演員

詹子萱2025年迎來作品爆發年，入選國際文化媒體《DAZED》公布的「DAZED ASIA 100 2025」，成為年度備受關注的亞洲新世代演員之一。這份由《DAZED》韓國團隊策劃的名單，被視為國際文化圈觀察亞洲創作者的重要指標。收到通知時，她坦言心情既驚喜又感謝：「開心啊！年末前收到的一個好消息！」

詹子萱在《我們與惡的距離2》中飾演輔導老師「簡齊蕙」。(圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

2025年前後詹子萱持續在不同角色中累積能量，她形容自己彷彿整體升級，「做了很多事，工作、生活、對自我的理解都像再進化一點。」她感受到抗壓性提升，也更懂得如何找到舒服的平衡狀態，直呼這段時間是「學習最多、也最廣泛」的階段。

在多部作品中，她特別提及《我們與惡的距離2》中的輔導老師「簡齊蕙」，角色跨越不同時間線，背負童年創傷與恐慌症，徘徊在加害者與被害者之間，同時又必須陪伴他人成長。這種複雜生命狀態讓她在表演上獲得巨大衝擊，也是演員歷程中的重要里程碑。她也透露，未來想挑戰同志、反派與殺人犯等更具極限與層次的角色，持續突破邊界。

監所男子囚生記》是詹子萱（左）第一次喜劇演出，與劉以豪（右）的對手戲互動最多。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業）

詹子萱今年作品跨越多元類型，在《存酒人》中，她化身調酒師，與香港劇組的合作讓她覺得新鮮又刺激；在《監所男子囚生記》裡，她飾演社工師「方潔宇」，拍攝前跟著劇組做田調，實際了解監獄社工的工作邏輯，笑說角色比自己潑辣很多；首次挑戰喜劇也讓她印象深刻，排戲現場充滿即興能量，與劉以豪的合作「悶騷又有趣」，過程自在愉快。她也許願有機會與周迅、周冬雨、金高銀合作，累積不同表演養分。

至於如何看待「演員」這件事與入選名單後的心境，她依舊保持直率態度。演戲對她來說沒有那麼複雜，就是把每個當下做到最好、一次次挑戰、一次次突破，「做不好就自我檢討，下次再來！」她笑說自己像「打不死的蟑螂」，不追求完美，重視的是經驗累積與狀態調整。她也希望，透過被看見的機會，讓觀眾能更認識角色背後的文化與作品。談到即將推出的《我們的藍調時光》，詹子萱透露這應該是目前為止哭戲最多的一部，「最大的收穫是不管角色或我自己，好像因此都變得更強大了一點。」