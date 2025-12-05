詹子萱手握「大量私照」 劉以豪哀求別公開

《監所男子囚生記》劉以豪飾演的教誨師姜一傑，察覺典座父親（郭子乾飾）可能涉入灰色地帶與不法事件，必須做出足以影響所有人的艱難抉擇。劇本原先設定角色有幾幕運動、脫上衣的鏡頭，劉以豪為此特別努力健身，然而最終在導演的權衡之下，全被刪光光。

本週劇情將迎來史無前例的重大變革，監所內部將出現一連串人事與制度動盪，不僅影響受刑人與管理員間的平衡，更將引爆教誨師姜一傑（劉以豪飾）的內心世界。戲外，他與詹子萱「相愛相殺」互拍醜照，形成強烈反差，也成為片場最佳調劑。

廣告 廣告

為了專業呈現監所管理員的訓練細節，劉以豪在開拍前接受扎實的柔術訓練：「摔不只是自己用力，被摔的人也要用力，需要互相保護。」劇中有一場從背後環抱陳澤耀，再使出技巧將對方摔出去的動作，展現課堂技術，他笑說雖未將所學全部展現，但覺得非常好玩。

劉以豪與陳澤耀有柔術對手戲。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劉以豪與詹子萱私下逗趣互動，也是片場的開心來源。兩人形容彼此相處是「一直互相攻擊」，私下「相愛相殺」不間斷，互拍「醜照」成了日常。詹子萱還爆料：「我手機很多他的照片，之後想剪成一個合輯。」讓劉以豪急忙哀求不要公開，透露片場歡樂、有愛的氣氛，與劇中緊張的監所生活形成強烈對比。

飾演社工師的詹子萱談到拍攝過程中最辛苦的一天，是在台中頂樓拍攝劉以豪的情緒重場戲：「當天風超大，冷到頭痛，我跟以豪兩個人狂發抖。」這場戲也有幕後小插曲。原劇本設定姜一傑在天台運動、脫上衣，需要展現角色身材狀態，為此劉以豪特別努力健身。

劉以豪察覺郭子乾涉弊 陷天人交戰。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

但與導演討論後，考量角色性格，最終決定調整劇本，將該畫面刪除：「一傑一板一眼，因為生氣跑到天台脫衣有點怪。」戲份刪除後，劉以豪也立刻「解放」自己，笑說：「既然不用拍，那就開始吃炸雞了。」詹子萱也分享對他的合作觀察，形容他與原本想像不同：「原本以為他很文質彬彬，後來發現他其實很自由、很幽默，是冷面笑匠。」