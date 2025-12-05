詹子萱手握劉以豪關鍵照片「想剪成合輯」 脫衣戲被刪劉以豪嗨喊「吃炸雞了！」

劉以豪鍛鍊身材白費了！脫衣戲遭刪秒破戒吃炸雞，詹子萱頂樓頂低溫冷到頭痛。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

《監所男子囚生記》劇情將迎來史無前例的重大變革，監所內部出現人事與制度的動盪，不僅直接影響受刑人與管理員的平衡，更將引爆教誨師姜一傑（劉以豪飾演）的內心世界。戲外劉以豪與詹子萱的「相愛相殺」互拍醜照，詹子萱形容彼此的相處是「一直都在互相攻擊」，爆料：「我手機很多他的照片，之後想剪成一個合輯。」讓劉以豪急忙哀求不要公開！

《監所男子囚生記》中劉以豪飾演的姜一傑，關鍵時刻赫然察覺典座父親（郭子乾飾演）可能涉入灰色地帶與不法事件，面對親情與職責的矛盾，他必須做出一個足以影響所有人的艱難抉擇，角色的未來走向充滿了壓力與看點。

劉以豪為戲苦練柔術 最想學施名帥一招「剪刀腳」救命恩情戲

為了專業呈現監所管理員的訓練細節，劉以豪在開拍前接受了扎實的柔術訓練。他分享：「摔不只是自己用力，被摔的人也要用力，需要互相保護。」但劇中讓他印象最深刻的動作戲，其實是施名帥的招牌動作。

廣告 廣告

劉以豪回憶初入戒護科時遭遇受刑人暴動被挾持，由施名帥飾演的前輩以一招流暢又有力量的「剪刀腳」救回，因此對施名帥留下深厚恩情。劉以豪直言，所有動作戲中，他最想學的正是施名帥的這招「剪刀腳」。

劉以豪遭遇受刑人暴動被挾持受傷。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

天台脫衣戲遭刪除！劉以豪為戲努力健身 瞬間解放吃炸雞

劉以豪也曝光天台戲的幕後小插曲，原劇本設定有一場姜一傑在天台運動、脫上衣的戲，為此他非常努力健身。但他與導演討論後，考量到角色性格「一傑一板一眼，因為生氣跑到天台脫衣有點怪」，最終決定調整劇本，將該畫面全數取消。戲份刪除後，劉以豪也立即「解放」自己，笑說：「既然不用拍，那就開始吃炸雞了。」



回到原文

更多鏡報報導

《信號2》命運未卜！趙震雄遭爆料高中涉「強盜強姦」 正義刑警人設全崩塌

《富比士》認證奢華舞會！吳君如愛女陳是知與歐洲公主同台 豔壓巴黎名媛舞會

男人都只愛大胸部？徐千京遭逼「一次做齊」鼻子螞蟻腰 爆氣怒喊：整回我自己！