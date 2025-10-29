詹子萱爆修圖耍大牌！「雙胞胎姐姐」林思廷傻眼了 真實反應曝光
記者宋亭誼／台北報導
影集《看看你有多愛我》將於11月2日正式與觀眾見面，導演葉天倫今（29）日率領演員狄志杰、林思廷、李宗霖出席宣傳記者會，林思廷與李宗霖重新穿上制服，展現青春氣息、毫無違和感。林思廷在劇中飾演新生代女星詹子萱的雙胞胎姐姐，現實生活中，詹子萱此前遭週刊爆料耍大牌，如今林思廷得知此事的震驚反應也曝光了。
林思廷今（29）日坦言，自己是今早才得知詹子萱被爆料，所以還沒時間關心對方，不過她透露自己當下第一個反應是「蛤」，表示詹子萱就是一個很可愛的妹妹，兩人私下偶爾會約出去吃飯，感情相當不錯。至於外界質疑詹子萱過度修圖，林思廷笑說：「她本來就很漂亮，不用什麼修吧。」導演葉天倫也在一旁力挺，分享詹子萱在片場的敬業態度，透露她就算沒有戲份，也常常主動至現場陪伴大家，「她就是一個很認真的小女生。」
林思廷與李宗霖在《看看你有多愛我》「降齡」詮釋高中生，其中林思廷在劇情中還有逼真綁架戲，拍攝時為求真實以及減少工作人員麻煩，林思廷中場休息也不鬆綁，只會喬一下角度，讓血液流通，一旁狄志杰也補充：「拍完都快變逃脫大師了。」
葉天倫分享，為了幫助林思廷進入情緒，他在片場還會「恐嚇」對方，「我會變成角色去製造孤立的感覺，讓她有真實被威脅的壓力。」儘管拍攝時情緒沈重，林思廷下戲後調適的還算不錯，「私底下導演很有愛，上戲前還會帶大家拜拜，提醒安全第一。」
另外，狄志杰劇中和兒子李宗霖關係疏離，但戲外卻是溫柔的雙胞胎二寶爸。他笑說自己不是嚴父路線：「我對孩子的管教沒有很強制，反而會告訴他們『爸爸講的不一定都是對的』，鼓勵他們思考、反駁，他們的小腦袋真的很聰明，還會用道理跟我討價還價。」如此反差，也讓觀眾看到他戲裡戲外截然不同的父親形象。
李宗霖回憶童年與父親的相處，坦言兩人的相處時間不多，但印象最深的是父親嚴厲的管教方式，他說：「我小時候比較皮，常常被拿衣架打。只要知道爸爸要回家時，就會趕緊裝乖，不想惹他生氣。」雖然父親個性嚴格，但在物質上總是滿足他的一切需求，讓他感受到另一種形式的父愛。
