詹子萱爆耍大牌 老闆張鈞甯掛保證澄清：做人比做事重要

【緯來新聞網】張鈞甯今（7日）現身「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」擔任出版與漫畫文本評審。好友范冰冰今年將以《地母》角逐金馬影后，張鈞甯笑說：「我第一時間就傳訊息恭喜了。」更透露自己入圍金鐘視后時，也有收到范冰冰的祝賀簡訊，展現出好交情。至於旗下藝人詹子萱的耍大牌傳聞，她則用老闆身份掛保證，「如果她需要耍大牌，我第一個去幫她鋪紅地毯！」

張鈞甯現身TCCF大會。（圖／文策院提供）

范冰冰在《地母》中飾演遭到欺壓的農村婦女，展現精湛演技，可惜與東京影展影后擦身而過。提到兩人之間的交情，張鈞甯笑說平時有空就會聚會聊聊，以前她也曾約過范冰冰運動，「不過她是不會跟我去的，每次都是我在運動，她在旁邊敷面膜。」至於范冰冰是否會出席金馬獎，張鈞甯坦言兩人平時不太聊工作，不清楚范冰冰的行程安排。

張鈞甯、范冰冰閨密情深。（圖／翻攝自范冰冰微博）

張鈞甯行程滿檔，她除了評審還身兼演員、經紀公司老闆，擔任評審期間還同時在拍戲，即便是熱愛閱讀的她，也被海量的作品佔據大部分時間，忍不住苦笑：「每天都要看文字，真的快死了。」被問到旗下藝人詹子萱耍大牌、傳聞，她也以老闆身份掛保證，直呼：「我很清楚她是怎麼樣的人，她是非常認真的小朋友。我跟她說，如果她需要耍大牌，我第一個去幫她鋪紅地毯！」



張鈞甯表示自己是經紀公司老闆，她一直都跟自家藝人強調：「演藝生涯做人比做事重要。」她也強調詹子萱是很謙虛且願意學習的藝人，「我有安慰她不用往心裡去，我以前也是會早上5、6點起床去買報紙，看完會很難受，所以我完全可以理解她的心情。」她有告訴詹子萱不要放在心上，但要將此事當成警惕。

