詹子萱自認「打不死的蟑螂」！演員哲學：每天重來一次

詹子萱2025作品爆發年，參與港劇喜劇新挑戰。 (甯聚力文創提供）

2025是詹子萱的作品豐收年，她入選國際指標文化媒體《DAZED》公布的「DAZED ASIA 100 2025」，成為備受關注的亞洲新世代演員之一。談到第一時間得知入選 DAZED ASIA 100 的心情，她坦言：「開心啊！年末前收到的一個好消息。」由於《DAZED》本來就是她長期關注、也非常喜歡的國際文化媒體，當通知來臨時，心情既驚喜也充滿感謝。

她在同一年迎來多部類型與角色跨度極大的影視作品，包括《我們與惡的距離2》、《監所男子囚生記》、《存酒人》、《我們的藍調時光》以及《看看你有多愛我》，從輔導老師、社工師到酒吧調酒師，橫跨寫實社會劇、港劇合作與喜劇新嘗試，逐步累積出鮮明的表演樣貌。

廣告 廣告

詹子萱自爆想挑戰同志、反派、殺人犯等角色。 ( CATCHPLAY＋、公視、大慕可可提供）

回顧 2025 前後自己的整體狀態，詹子萱形容自己「做了很多事」，無論是工作、生活，還是對自我的理解，都像是再次進化了一點。她感受到抗壓性提升、經驗變得更完整，也逐漸找到一個比較舒服自在的平衡，如果要總結，「應該是學習最多、也最廣泛的一段時間。」

在眾多作品中，她特別點名《我們與惡的距離2》中飾演的輔導老師「簡齊蕙」，這個角色橫跨不同時間階段，背負童年創傷與恐慌症，在加害者與被害者之間游移，同時又成為陪伴他人的角色，不斷嘗試與自己和解。如此層次複雜的生命狀態，讓她在表演上有非常深刻的感受與成長，也成為她演員歷程中的重要一站。她也直言，現階段的她很想挑戰同志、反派與殺人犯等不同類型角色，持續突破自我邊界。

《監所男子囚生記》是詹子萱（左）第一次喜劇演出，與劉以豪對手戲互動最多 。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

在作品面向上，詹子萱也不斷嘗試新的疆界。她參與港劇《存酒人》，飾演酒吧調酒師，在戲中經歷一段短暫卻美好的際遇，從中獲得治癒，她形容與香港劇組合作是相當特別的經驗，文化與工作習慣的差異既新鮮也充滿刺激。在《監所男子囚生記》中，她挑戰社工師「方潔宇」，拍攝前隨劇組進行田調，實際理解監獄社工的工作日常與輔導方式，並透過書籍與真實案例幫助自己更快進入角色，她也笑說這個角色其實和自己不太像，「我連她一半的潑辣都沒有吧！」

談到如何看待「演員」這個身分，以及入選 DAZED ASIA 100 後是否感受到壓力，詹子萱的回答依舊直率。她形容，演員對她來說沒有那麼複雜，就是在每一個當下盡力完成角色，然後繼續挑戰、突破自己，「做不好就自我檢討，下次再來。」她笑說自己像是一隻「打不死的蟑螂」，不追求完美形象，而是一次次累積經驗、調整狀態。談到即將推出的《我們的藍調時光》，她笑說這部戲應該是目前為止哭戲最多的一次，「最大的收穫是不管是角色或是我自己，好像因此都變得更強大了一點。」

《DAZED》創立於 1991 年，是英國指標性文化季刊，其年度名單被視為國際文化圈關注亞洲創作者的重要指標；「DAZED ASIA 100」則由《DAZED》韓國團隊策劃，聚焦亞洲最具創意與啟發性的青年創作者。

更多中時新聞網報導

NFL》馬霍姆斯膝傷報銷 酋長晉級夢碎

《星廚之戰》豪擲4000萬

求助生命線 文字協談比率高 23％弱勢兒 為了省錢不吃飯