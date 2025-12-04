詹子萱被爆耍大牌！老闆張鈞甯現身力挺喊：我蠻相信她

張鈞甯跨刀擔任「語音導覽員」為展覽獻聲。（圖／時藝多媒體）





維也納《美景宮百年花繪名作展》今（4）日舉行開展記者會，邀請到張鈞甯跨界擔任語音導覽員，一同見證臺、奧藝術交流的全新里程碑。張鈞甯經營經紀公司「甯聚力文創」培育新人，坦言自己像媽媽一樣，看他們成長過程會擔心也會有感動的時刻。

張鈞甯經紀公司旗下28歲女星詹子萱，與柯震東在影集《愛愛內含光》中演砲友打開知名度，她日前被《鏡週刊》爆料，公關界抱怨她愛耍大牌，出道4年卻要求出場規格比照老闆張鈞甯、拍攝要昂貴妝髮和特別的服裝品牌，官方照片也要精緻修圖才給過，令公關相當為難。

張鈞甯為《美景宮百年花繪名作展》擔任聲音導覽員。（圖／時藝多媒體）

針對大頭症爆料，詹子萱經紀人回應：「子萱看到傳來的訊息大笑，開玩笑說自己也想要有排場；老闆看到也笑了，說我們家孩子最乖，都在認真拍戲，誰敢要排場？老闆親自去幫她鋪紅地毯。」並感謝爆料者以這樣另類的方式讓她上新聞。

今日張鈞甯受訪再被問及此事，形容詹子萱在她眼裡是非常誠懇的人：「我覺得她做事很認真，她是我完全、基本上不用擔心的新人，對於這些傳聞，其實我蠻相信她的」，私下見面有擁抱安慰一下對方。在帶新人方面，張鈞甯坦言會給建議：「但是小朋友也會有自己的想法，那時候就想說，我終於懂我媽以前跟我講過來人的經驗」，也會寫小作文開導旗下新人。



