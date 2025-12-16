詹子萱遭爆耍大牌！吐露「抗壓性提升」狀態 喊話成為「打不死的蟑螂」

詹子萱在《監所男子囚生記》中演出社工師。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

張鈞甯經紀公司旗下藝人詹子萱曾獲金鐘迷你劇集新人獎，再度宣布喜訊，入選國際指標文化媒體《DAZED》公布的「DAZED ASIA 100 2025」，成為備受關注的亞洲新世代演員之一。此外，詹子萱今年迎來多部類型與角色跨度極大的影視作品，成為大豐收的一年。

《DAZED》是英國指標性文化季刊，其年度名單被視為國際文化圈關注亞洲創作者的重要指標；「DAZED ASIA 100」則由《DAZED》韓國團隊策劃，聚焦亞洲最具創意與啟發性的青年創作者。對於入選，詹子萱直呼：「開心啊！年末前收到的一個好消息！」由於《DAZED》本來就是她長期關注、也非常喜歡的國際文化媒體，當通知來臨時，心情既驚喜也充滿感謝。

廣告 廣告

詹子萱入選「DAZED ASIA 100 2025」百大人物。甯聚力文創提供

詹子萱今年上映作品包括《我們與惡的距離2》、《監所男子囚生記》、《存酒人》、《我們的藍調時光》以及《看看你有多愛我》。回顧2025年前後自己的整體狀態，詹子萱形容「做了很多事」，無論是工作、生活，還是對自我的理解，都像是再次進化了一點。

找到舒服自在的平衡！期盼合作國際級影后

之前詹子萱曾被爆耍大牌，她也提到，近期感受到自己抗壓性提升、經驗變得更完整，也逐漸找到一個比較舒服自在的平衡，如果要總結，「應該是學習最多、也最廣泛的一段時間」。

2025年是詹子萱作品爆發年。甯聚力文創提供

詹子萱並形容，演員工作對她來說沒有那麼複雜，就是在每一個當下盡力完成角色，然後繼續挑戰、突破自己，「做不好就自我檢討，下次再來」。她笑說自己像是一隻「打不死的蟑螂」，不追求完美形象，而是一次次累積經驗、調整狀態。能夠透過演員的身分被看見、被關注，她已經感到非常滿足，也希望這份關注能成為一座橋樑，讓更多觀眾看見角色背後的文化與作品本身。

展望未來，詹子萱也許願有機會能與影后周迅、周冬雨、金高銀同框合作，持續累積不同表演養分。並表示，現階段很想挑戰同志、反派與殺人犯等不同類型角色，持續突破自我邊界。



回到原文

更多鏡報報導

張鈞甯導演男友獲媽媽認可！大巨蛋包場力挺新片 驚爆母女曾鬧「家庭革命」內幕

前緋聞男友邱澤甜蜜大婚許瑋甯 張鈞甯驚吐「懷疑人生」行程！公開喊這句話

張鈞甯低調8字祝賀范冰冰！揭私下大爆哭閨密互動 感嘆：我們都很努力