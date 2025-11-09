詹子萱飾演情緒壓抑小女兒 感謝楊謹華給安全感

（中央社記者洪素津台北9日電）新生代演員詹子萱和楊謹華合作演出母女，飾演被家庭忽視的小女兒，長期活在姊姊的光環下，被媽媽忽略、壓抑情緒。她說，演出壓抑情緒很困難，謝謝楊謹華給予很多安全感。

詹子萱參與「看看你有多愛我」演出，談到角色的詮釋難度，她透過新聞稿表示，「相當困難，尤其是她的情緒是一直忍、一直壓著，後面才整個衝出來。」

詹子萱第一次與金鐘影后楊謹華合作，戲裡母女關係張力強烈，戲外卻建立起如親人般的情誼，詹子萱感動表示：「我很喜歡在她旁邊觀摩她的表演，也很喜歡聽她分享表演、人生經驗，每一次都聽得超著迷。」

詹子萱透露，楊謹華在拍攝時主動幫助她的視線，讓她能好好看著對方的眼睛對戲，「那瞬間真的會覺得很感動，很有安全感」。

詹子萱分享童年時保護弟弟的故事，「小時候有陣子我弟被欺負，我那段時間每天都親自帶他去教室上課，陪他走到教室，我再去自己的教室，也示意警告同學不要再欺負我弟。」

「看看你有多愛我」於Hami Video全網獨家首播，每週日上架最新集數。（編輯：管中維）1141109