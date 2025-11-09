詹子萱「姊姊」遭霸凌勇戰酸民 曝楊謹華暖舉「很有安全感」

詹子萱（右起）和楊謹華、林思廷在《看看你有多愛我》飾演一家人。Hami Video提供



詹子萱在《看看你有多愛我》中飾演楊謹華的小女兒「溫莉莉」，戲裡母女關係張力強烈，但戲外卻建立起如親人般的情誼，「我很喜歡在她旁邊觀摩她的表演，也很喜歡聽她分享表演、人生經驗，每1次都聽得超著迷」。更透露楊謹華在拍攝時主動幫助她的視線，讓她能好好看著對方眼睛對戲，「那瞬間真的會覺得很感動，很有安全感」。

劇中詹子萱長期活在林思廷飾演的姊姊光環下，被媽媽忽略、壓抑情緒，談到角色詮釋，她坦言：「相當困難，尤其是她的情緒是一直忍、一直壓著，後面才整個衝出來。」她也劇透後半段有一些場面絕對會讓觀眾動容，「她那個對姊姊、媽媽的愛是很深的，她可以不惜一切去愛她們」。

詹子萱在《看看你有多愛我》中經常把話藏在心裡。Hami Video提供

被問私下是否和角色一樣經常把話藏在心裡？詹子萱笑說：「以前某些小地方有點像，但現在比較會直接講，先做再說，不喜歡扭扭捏捏。」在最新劇情中，她看見姊姊遭受網路霸凌，決心鼓起勇氣拍影片發聲，她也分享童年時保護弟弟的故事，「小時候有陣子我弟被欺負，我那段時間每天都親自帶他去教室上課，陪他走到教室我再去自己的教室，也示意警告同學不要再欺負我弟」。

《看看你有多愛我》播出首周就空降Hami Video影劇館全館排行榜冠軍，詹子萱開心表示：「讚！謝謝大家的支持，希望大家能繼續把6集追完，看見莉莉後面更多的面貌。」

