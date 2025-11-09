詹子萱「為愛勇敢」拍片發聲！感謝楊謹華幫入戲 「很有安全感」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

Hami Video全網獨家播出影集《看看你有多愛我》，該劇播出首週便空降Hami Video影劇館全館排行榜冠軍，而詹子萱得知此消息時也開心表示，「讚！謝謝大家的支持，希望大家能繼續把六集追完，看見莉莉（詹子萱飾演）後面更多的面貌！」

詹子萱在劇中飾演長期活在姊姊（林思廷飾演）的光環下，被媽媽忽略、壓抑情緒的小女兒「溫莉莉」，談到這個角色的詮釋難度，詹子萱坦言：「相當困難，尤其是她的情緒是一直忍、一直壓著，後面才整個衝出來。」而她也劇透後半劇情中有一些場面會讓觀眾動容，自己也對此印象深刻，「她那個對姊姊、媽媽的愛是很深的，她可以不惜一切去愛她們。」被問本人個性是否和角色一樣常把話藏在心裡，詹子萱笑說：「以前某些小地方有點像，但現在比較會直接講，先做再說，不喜歡扭扭捏捏。」

最新劇情中，當詹子萱看見姊姊遭受網路霸凌，為對方打抱不平，決心鼓起勇氣拍影片發聲，這格舉動也代表該角色將有巨大轉變與突破。對此，她也分享童年時保護弟弟的故事，「小時候有陣子我弟被欺負，我那段時間每天都親自帶他去教室上課，陪他走到教室我再去自己的教室，也示意警告同學不要再欺負我弟。」

由於這是詹子萱第一次與楊謹華合作，雖然戲裡母女關係張力強烈，但戲外卻建立起如親人般的情誼，她感動表示，「我很喜歡在她旁邊觀摩她的表演，也很喜歡聽她分享表演、人生經驗，每一次都聽得超著迷。」更透露楊謹華在拍攝時主動幫助她的視線，讓詹子萱能好好看著對方眼睛對戲，「那瞬間真的會覺得很感動，很有安全感。」





◎《FTNN新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！

檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118

教育部反霸凌投訴專線: 1953。

