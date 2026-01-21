「詹家姊妹」搭擋巴黎奧運成最後一役 詹詠然宣布高掛球拍

「詹家姊妹」姊姊詹詠然今宣布引退。（翻攝詹詠然IG）

網壇好手「詹家姊妹」中的姊姊詹詠然，今（21日）宣布引退，她也回顧從6歲投入網球訓練至今30年的職涯，並透露預計在對她來說意義非凡的澳網舉行退休儀式。詹詠然最近一次國際賽可回溯2024巴黎奧運，當時妹妹詹皓晴捨棄原有搭擋找來詹詠然出賽，兩人首輪對戰捷克遭直落二淘汰，賽後詹詠然稱10個月沒比賽，能打完比賽，甚至給對方一些壓力已是非常好的經驗。

詹詠然今（21日）透過社群對外宣布退休，她感性表示，不太擅長說再見，卻要跟30年的夢想道別，她自認很幸運在父母支持下能夠為自己的夢想勇敢，同時她也回憶，運動員在比賽前，都要經過日日枯燥乏味的訓練、永無止境的時差，不過，她也直言，網球帶給她的從不只是如何贏球，也教會她怎麼跌倒、怎麼再站起來。

詹詠然2024巴黎奧運後即逐步淡出網壇，今她也預告這一週將在澳網舉辦退休儀式，因為14歲在澳網拿下青少女組雙打冠軍，就此開啟了她的職業網球之路，因此選在澳網退休，詹詠然直言「這段旅程的結尾，意義非凡」。

回溯2024最後國際賽事，詹詠晴捨棄有資格的搭擋吳芳嫻，找來姊姊詹詠然搭擋，首輪遭捷克直落二淘汰，詹詠然賽後稱「10個月沒有比賽」，一度引來國內球迷不滿，十大傑出青年基金會粉專當時以「承受巨大壓力」形容詹家姊妹，也湧進超過1.4萬人按下不認同的「怒」表情，使得基金會再發聲明緩頰。





