詹惟中回應「不要傷害我女兒」！網再爆他日本民宿逃稅嫌疑 恐怕更大條
命理師詹惟中日前因在社群媒體上貼出面相示意圖，影射日本首相高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，引發台灣與日本兩地民眾強烈不滿與撻伐。儘管他緊急刪文並兩度公開道歉，坦言是「無心之過」並承諾「謹言慎行」，但風波並未平息，反而越演越烈，甚至波及到他女兒在日本經營的民宿，遭網友呼籲抵制。
詹惟中硬起來 提供營業許可證以示清白
由於爭議延燒，不少網友將新聞翻譯成日文，並在網路上點名詹惟中開設、由女兒打理的4家「Miro 美盧」民宿，呼籲台日兩地民眾拒絕入住。對此，詹惟中表現得相當慎重，並發聲強調「民宿的部分百分之百有執照，我們也不願意太多的回應。」並向媒體提供日本民宿的營業許可證以示清白。「Miro 美盧」民宿也對外發中日文聲明與之切割。
後來，詹惟中還說「下次也不會再談政治了。命理師本來就不該談政治，只是想小聊一下面相，確實有不當之處及無心之過，讓大家不高興之後會檢討改進，我會虛心受教自我好好檢討，謝謝大家。」
舊片被挖！傳授「Line私訂」省佣金 質疑逃漏稅
有網友挖出他過去與女兒拍攝的影片，內容透露訂房不必透過Airbnb平台，而是可以「先加Line直接跟他訂」，藉此規避平台抽取10%～15%的佣金。
此舉立即引發網友質疑：「所以現在是違反Airbnb的規定，還是有逃漏稅的嫌疑？」「郎中術士教人家違法鑽漏洞？」「這間一定是他開的，請大家避雷！」不少留言紛紛表示，在日本逃稅的下場比台灣慘，更呼籲大家應向日本稅務機關檢舉。
有網友分析，這種透過Line私下預約，再將Airbnb日曆鎖住的做法，恐涉及逃漏稅或規避日本《旅館業法》中對民宿的相關規定（例如每年營業日數限制），恐屬「白牌民宿行為」。面對排山倒海質疑，詹惟中再次低調回應「我是給日本合法的民宿業承租，所以完全是合法的，每個月領固定的房租。」但未針對規避平台佣金多做說明。
然而，談到女兒時，詹惟中態度轉為強硬，嚴肅表示：「網友們要怎麼傷害我都沒關係，針對我的批評我虛心接受，但不要波及到我家人，否則我都會提告。」
詹惟中自嘲「流年不利」：算命不準紅包退費
面對失言導致事業與家庭雙雙受創，詹惟中除了二度鄭重鞠躬道歉，承諾未來「不會再談政治」，也自嘲：「我今年流年不利，自己沒算到會有此劫。」他甚至向粉絲喊話：「如果有粉絲認為，算命不準，紅包也退費，我發自內心覺得不該談的就不談。」
這場風波對詹惟中及其女兒在日本的事業，恐怕會造成比口舌之災更為嚴重且深遠的衝擊。
