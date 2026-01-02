詹惟中抽出國運下下籤 網酸：憑什麼

詹惟中在臉書上發布最新影片去抽國運籤。（翻攝網路）

迎接全新2026年，命理師詹惟中在元旦當天前往廟宇參拜，並抽出一支國運「下下籤」，直言新的一年恐怕不輕鬆，提醒社會大眾須格外謹慎。

詹惟中表示，這支下下籤暗示國運艱難、狀況多變，可能出現頻繁異動、奔波勞碌等情況，真正的轉機恐得等到夏、秋交接之際才會浮現，也呼籲身體有狀況的人務必及早就醫。此次抽到的是第五三籤「己丙」，籤詩提及「艱難險阻路蹊蹺、南鳥孤飛依北巢」，他解讀為動盪、不安定的象徵，可能與遷移、變動或環境轉換有關。

廣告 廣告

不過籤中也提到「貴人」，詹惟中稱意味著關鍵時刻仍有熟識之人能帶來幫助，重點在於人與人之間的互動，以及是否能調整心態、轉換視角。不僅如此，詹惟中也提出多項提醒，包括防範火災與交通事故、避免酒駕與超速行駛，財物不宜外露，並留意社會動盪、司法爭議與醜聞浮上檯面等問題。他強調，無論籤詩如何解讀，新的一年最重要的仍是「顧好自己」。

然而相關說法曝光後，也引發網友反彈，不少人質疑詹惟中抽國運籤的正當性，直言「從沒準過」「憑什麼抽國運籤」。事實上，詹惟中之前才因評論高市早苗挨轟，也被媒體報導過多起爭議事件，導致部分網友對其言論持保留態度，掀起正反兩極討論。

更多鏡週刊報導

詹惟中登玉山「滑下來差點摔死」 感謝小鐘救命之恩

獨家／詹惟中遭爆算命流程「離奇又不專業」 她曝「不斷被推銷、僅13分鐘就結束」：感覺被騙

大師惹是非／獨家！被爆看風水不帶羅盤 詹惟中習慣性留下開運尿