詹惟中抽國運下下籤遭出征轟「哪根蔥」 雙手合十回應

命理大師詹惟中日前元旦曬出一支影片，分享自己到廟裡求籤問2026年台灣運勢，未料獲得「己丙，下下籤」，引來網友出征，批評他唯恐天下不亂，還有人反問他並非國家元首，怎麼有資格抽國運籤？對此，詹惟中今(3日)曬出媒體報導他抽國運籤的新聞截圖，低調感謝媒體「那代表你們的肯定」。

詹惟中元旦當天到廟裡參拜，並詢問神明2026年的國運運勢，沒想到獲得下下籤，籤詩寫著：「艱難險阻路蹊蹺，南鳥孤飛依北巢；今日貴人曾識面，相逢卻在夏秋交」，詹惟中解讀所謂的「路蹊蹺」，表示新的一年政府和社會無法走順利的路、難一帆風順；「南鳥孤飛依北巢」也暗示之能可能仍會有動盪不安。

而詹惟中不忘提醒，雖然籤詩整體看來讓人失望，但提到「貴人」意指任何事只要有遇上對的人就可以迎刃而解，轉機點預計落在夏、秋兩季交接，要注意火災、交通酒駕事故，注意人際關係的相處，也要著重於「顧好自己」。

見此，不少網友湧入詹惟中的臉書批評砲轟說：「詹大師，你自己抽你自己的籤吧！你是話題人物還不低調！」詹惟中回答：「我抽了一個『中吉』神明保佑好人，謝謝你」，其他人更說：「是抽到自己的籤吧？你憑什麼抽國運籤？」、「國運籤不是農曆年抽的嗎？抽的人也應該是更有德位的人吧」、「你哪根蔥？還國運籤咧」、「寫一堆廢話跟沒寫意思一樣」，詹惟中沒生氣，高EQ回：「你可以去別的地方走走」，今上午，詹惟中再回應媒體報導及酸民留言，說：「謝謝媒體朋友幫我轉載刊登，那代表你們的肯定，也感受到你們的溫暖」，並加上雙手合十的表情符號。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

