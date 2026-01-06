詹惟中抽國運下下籤！網痛批「唯恐天下不亂」他雙手合十發聲了

娛樂中心／綜合報導

迎接2026年到來，命理大師詹惟中日前前往廟宇求取國運籤，抽到第53籤「己丙」下下籤，提醒國內恐面臨人心與局勢的重大變動，呼籲民眾務必提高警覺、謹慎以對。未料影片曝光後，卻遭網友砲轟「唯恐天下不亂」、「你憑什麼抽國運籤」、「該不會是自己抽的籤，推給國家吧」，對此他也低調發聲。

詹惟中求取國運籤。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

詹惟中元旦當天至廟宇參拜，獲得「艱難險阻路蹊蹺，南鳥孤飛依北巢；今日貴人曾識面，相逢卻在夏秋交」的國運籤。他分析「南鳥孤飛依北巢」代表顛沛流離或東搬西移，直到夏秋之際才會出現轉機；此外，他特別點出需提防火災、火厄與交通事故，也需留意搶劫事件、遊行與暴動等公共安全風險，以及不少司法弊端可能逐一披露。

詹惟中抽取己丙下下籤，分析籤詩提醒外界需留意之處。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

只是不少網友認為詹惟中沒資格求取國運籤，紛紛湧入留言區批評。對此，他3日轉貼媒體報導，寫下「謝謝媒體朋友幫我轉載刊登，那代表你們的肯定，也感受到你們的溫暖」，文末附上雙手合十表情符號，並未理會外界評論，不過現已下架貼文。

