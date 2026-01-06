詹惟中抽國運「下下籤」被炎上！怒改PO文反嗆：有病快看醫生

娛樂中心／綜合報導

台灣知名命理師詹惟中，近期頻頻因為爭議登上版面。他元旦當天到廟裡、向神明請示2026年台灣國運，不過抽出第五十三籤「己丙下下」；當時他解釋，代表整個國運很艱難、有蹊蹺「不是一路平順」，結果遭網友砲轟「唯恐天下不亂」。面對各界怒氣，詹惟中雙手合十做出回應了。

據悉，詹惟中曾拍片解釋抽到的「下下籤」，提到社會或環境將出現異動，而問題關鍵在於「人」，若能適時調整心態、轉換思維，將影響局勢走向；可能要等到夏季與秋季交會之際，局勢才會逐漸明朗。另外，詹惟中提醒2026年宜保守行事、照顧好自己，謹慎面對遊行和暴動事件，可能有不少司法弊端逐一被揭露，直言籤中暗藏玄機，也道盡了目前的狀況，「神明不會唱衰，而是要試世人更加的勇敢面對。」

廣告 廣告

詹惟中抽國運「下下籤」被罵翻！悄改PO文反嗆：有病趕快看醫生…刪文了

詹惟中認為，2026年國運很艱難、有蹊蹺，「不是一路平順」。（圖／翻攝「詹惟中 就是愛算命 」臉書）

不過影片曝光後，引來大批網友質疑，「你是抽到自己的籤吧？你憑甚麼抽國運籤」、「危言聳聽！你又是憑什麼抽國運籤？都已經爭議不斷了還不收斂一點」。對此，詹惟中事後編輯貼文反擊，「就是一個籤而已，供大家參考，有病的人趕快去看一下醫生，良心建議！」隨後轉PO媒體報導，以雙手合十表情符號寫下「謝謝媒體朋友幫我轉載刊登，那代表你們的肯定，也感受到你們的溫暖」，但如今已刪除貼文。

詹惟中抽國運「下下籤」被罵翻！悄改PO文反嗆：有病趕快看醫生…刪文了

詹惟中修改PO文後，事後再發文發聲，但隨即又刪除。（圖／翻攝「詹惟中 就是愛算命 」臉書）

事實上，詹惟中近年因爭議不斷，被同業沈嶸直言沒有「命理天命」，更多是靠口才和行銷，而非天生算命能力；還稱詹惟中目前正處於「下坡運」，連旺20年的運勢已經結束。對此，詹惟中日前回應，坦言「今年的運氣確實是不好」，但他認為都是人生會面對的議題，會重新站起來、跑得更快，最後更反擊「也有同業落井下石，很棒，還說他會通靈，我看他是鬼吧」。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

原文出處：詹惟中抽國運「下下籤」被罵翻！悄改PO文反嗆：有病趕快看醫生…刪文了

更多民視新聞報導

馬杜洛脫了NIKE！上銬比讚照竟穿「美國本土品牌」官方嗨翻

蕾菈遭突襲「臉被抓傷」險毀容！竟是「1片段惹事」驚悚過程曝

張國煒霸氣送「超猛新婚大禮」！加碼1福利嚇壞她：先不要

