詹惟中挨批「嘴皮子賺錢」 怒嗆「12字」回擊同業！

先前日本首相高市早苗強力挺台，發表「台灣有事」言論，導致中日關係緊張。台灣命理師詹惟中卻在個人社群上疑似暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，引發網友撻伐。風波延燒，網友不僅抵制他開設的日本民宿，還挖出他疑似違反規定，甚至被踢爆「算命不準」。命理師沈嶸特別分析詹惟中運勢走向批「嘴皮子賺錢行不通」，6日他在臉書發文親曝心聲，直嗆落井下石的同業，甚至現身留言區回擊酸民。





詹惟中日前因批評日相高市早苗而陷入爭議，臉書遭網友灌爆，他刪除原文後道歉，事後又刪除道歉文。對此，命理師沈嶸分析詹惟中的命理功力，直言他沒有「命理天命」，成功更多是靠口才和行銷，而非天生算命能力。沈嶸認為，詹惟中目前已是「榮顯一時借勢命」風光過後，靠的只能是個人能力與經營手腕。尤其現今人們更重視服務品質，過去單靠嘴皮子推銷賺錢的方式已經行不通了。

6日詹惟中於臉書發文談及近期心情，認了「今年的運氣確實是不好」，遭逢意外所幸平安無事，坦言「面對這次的是是非非，也是我的功課」。他還特別透露命理師同業趁機「落井下石」，忍不住譏諷「很棒！！」、「還說他會通靈，我看他是鬼吧！！」。他以「打斷手骨反更勇」勉勵自己，放話「我會勇敢地站起來，而且會跑得更快」。





貼文曝光，不少支持粉絲暖心留言「老師加油」、「不要在意別人怎麼說」、「老師加油～越挫越勇！」、「詹老師你最棒！辛苦了！保持樂觀和正能量，風雨終會過去，ㄧ起加油」；也有人出言相勸「人的面貌真的不要批評，人生父母養，每個人的臉都是獨特的，心平氣和，以後講自己很醜，不要批評別人的樣貌」、「禍從口出，謹言慎行」，詹惟中親自回應「我會修正謝謝你」、「 虛心受教」。

不過也有網友不挺怒批「舔共綜藝咖，江胡術士」、「沒口德當然不會好」、「自己嘴X怪啥」、「怎沒算到自己的壞嘴肇事，算命算假的嗎？」、「邪門歪道，江湖術士，當然是打斷手骨癲倒勇」，對此詹惟中正面反擊「希望他們從躲在暗巷的鼠輩走向光明」、「你可不可以用自己的帳號來罵我？我覺得你這樣會更理直氣壯」、「 用假名字，讓你父母丟臉」、「你最有口德」、「用假帳號躲在暗巷的鼠輩，讓你父母丟臉」。









