詹惟中新加坡直播出事了…遭警帶走瞬間「吸萬人觀看」
娛樂中心／李筱舲報導
藝人詹惟中與小鐘近日上節目，分享兩人的好笑往事。詹惟中透露，他們曾在登玉山時發生險象，是小鐘及時拉他一把、並背他走完最後一段路，讓他非常感激。此外，小鐘更在他事業低潮時伸出援手，帶他到新加坡直播算命，還透露當時發生的意外插曲。
詹惟中（右）爆料自己和小鐘（左）曾在新加坡直播，結果因又叫又跳遭警方逮捕，只留小鐘一人獨自直播。（圖／翻攝自臉書粉專《詹惟中 就是愛算命》）
詹惟中回憶，當年新加坡之行並非全程順利，當時他不熟悉當地的法規，選擇在商場直播：「小鐘說到商場直播要熱鬧，我就在那邊又叫又跳，結果警察把我抓走，說我破壞社會公共秩序。」對此，小鐘則笑回：「就留我一個人在那邊直播，但大家好喜歡看他被抓走，被抓走的那刻，直播間人數有1萬多人。」不過也因為這趟新加坡行，為詹惟中帶來豐厚收入。
詹惟中與小鐘常在社群曬出兩人聚餐的照片，可見雙方情誼深厚。（圖／翻攝自臉書粉專《小鐘 鐘昀呈》）
小鐘也分享與詹惟中看演唱會的趣事。他原本與詹惟中、潘若迪一同前往羅志祥演唱會，去不到5分鐘，詹惟中就去上廁所，結果人就失聯了，小鐘表示：「我很擔心，因為他曾經在家裡上廁所昏厥，我就很緊張的瘋狂打電話、還去每個廁所找，我為了找他，演唱會前40分鐘都沒看到。」演唱會結束後，詹惟中才接通電話，笑稱自己「在打麻將」，並解釋是為了讓潘若迪女兒有座位，此事也讓主持人羅志祥哭笑不得。
原文出處：詹惟中新加坡直播「遭警察帶走」！他竟稱：大家喜歡看…觀眾瞬間破萬人
