詹惟中新加坡直播突被警察帶走 小鐘竟回：抓走那刻萬人在線

命理師、藝人詹惟中與小鐘日前上中天綜合台《綜藝OK啦》，分享很感激小鐘在他事業低潮帶他去新加坡，「那邊的人喜歡算命，我直播9場，起跳就賺了1百萬，整年度看了幾百戶的風水。」但因為不熟悉當地法規，在直播時出了狀況：「小鐘說到商場直播要熱鬧，我就在那邊又叫又跳，結果警察把我抓走，說我破壞社會公共秩序。」小鐘笑回：「就留我一個人在那邊直播，但大家好喜歡看他被抓走，被抓走的那刻，直播間人數有1萬多人。」

詹惟中（左）感謝小鐘（右）曾救他一命。（圖／中天電視提供）

他也很感激小鐘曾救他一命：「我跟他登玉山時，滑下來差點摔死，他拉我一把，最後一段路還背我到終點，我欠他一個情。」小鐘卻抱怨和詹惟中約好一起去看演唱會，沒想到一開場他卻突然失聯：「我跟他還有潘若迪一起去看羅主任（羅志祥）的演唱會，去不到5分鐘，老師就說想上廁所，結果開場了都還沒回來，我很擔心，因為他曾經在家裡上廁所昏厥，我就很緊張的瘋狂打電話、還去每個廁所找，我為了找他，演唱會前40分鐘都沒看到。」直到演唱會結束後，小鐘才連繫上詹惟中：「他電話終於通了，我問他是在醫院嗎？結果他說『我在打麻將』！」此話一出，主持人羅志祥氣到不行，詹惟中這才解釋：「當時潘若迪女兒沒位置，我想說把位置讓給她。」

羅志祥得知詹惟中離開他演唱會的原因有些無奈。（圖／中天電視提供）

黃馨儀則說當菜鳥記者時很怕碰到楊皓如：「皓如是我的前輩，她負責跑每天的新聞，所以非常忙碌，我負責做專題，每個禮拜只要出1到2條新聞就好，所以我的時間會比較多，皓如每天看到我就會說『還有時間吃早餐喔？不用去跑新聞喔？』而且還會找其他前輩一起來看。」她還爆楊皓如有小動作，讓她在鏡頭前醜態百出：「我打扮得美美的去出席精品活動，那場活動剛好是她去跑的新聞，我一看到楊皓如嚇爛，我們也沒打招呼，後來回家看到那條新聞，一開場的畫面就是從我的大臉拍過去，後面訪談還穿插我在吃東西的畫面，根本是鏡頭霸凌，真的很高招！」

黃馨儀（左）笑稱當菜鳥記者時很怕碰到楊皓如（右）。（圖／中天電視提供）

楊皓如也反控黃馨儀害她出糗：「她很會喝酒，那照理來講她要罩我，結果都是她在瞎起鬨！」黃馨儀聽了想不明白自己做了什麼，楊皓如則接著說：「那次她說『我們現在猜拳，輸了脫一件』，我都已經醉到不知道出什麼拳一直輸，就從手飾開始脫，後來連上衣都脫，脫到只剩內衣，而且現場還有別的男生在。」在場來賓聽了都覺得太誇張，黃馨儀連忙解釋：「當下我也嚇到，我想說妳不是還有皮帶、髮圈嗎？但她就一股腦地把衣服脫了。」

