詹惟中新加坡直播9場賺100萬 結果在商場「被警察抓走」

詹惟中說小鐘在他低潮時拉了他一把。中天電視提供

綜藝節目《綜藝OK啦》將於18日晚間播出「好友公審大會」主題，藝人詹惟中在節目中流露對小鐘的感激之情，坦言對方曾救他一命。詹惟中回憶：「我跟他登玉山時，滑下來差點摔死，他拉我一把，最後一段路還背我到終點，我欠他一個情。」此外，小鐘更在詹惟中事業低潮時帶他去新加坡發展，詹惟中表示：「那邊的人喜歡算命，我直播9場，起跳就賺了1百萬，整年度看了幾百戶的風水。」兩人的情誼在危難與事業低迷時顯露無遺。

然而，這份交情也充滿考驗，詹惟中透露曾因聽從小鐘建議而在新加坡直播出事：「小鐘說到商場直播要熱鬧，我就在那邊又叫又跳，結果警察把我抓走，說我破壞社會公共秩序。」面對詹惟中被帶走的窘境，小鐘並未幫忙解圍，反而笑稱：「就留我一個人在那邊直播，但大家好喜歡看他被抓走，被抓走的那刻，直播間人數有1萬多人。」這段意外插曲讓現場來賓大開眼界，也見識到兩人另類的相處方式。

《綜藝OK啦》羅志祥。中天電視提供

小鐘則在節目中抱怨詹惟中放鴿子的行徑，回憶某次與潘若迪三人去看羅志祥演唱會，詹惟中開場前說想上廁所卻消失無蹤，讓小鐘緊張地找遍廁所，錯過40分鐘的表演。直到結束後電話才接通，小鐘詢問：「是在醫院嗎？」結果詹惟中竟回答：「我在打麻將！」此話一出讓主持人羅志祥氣到不行，詹惟中才趕緊解釋：「當時潘若迪女兒沒位置，我想說把位置讓給她。」解釋了這場讓好友空著急的誤會。



