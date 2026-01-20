詹惟中昔險為錢出賣肉體！淚曝被警抓走 出現「變態炫富」行為
命理師詹惟中在節目《11點熱吵店》中揭露童年創傷，坦承年輕時因極度貧困，差點隨室友到公園出賣肉體換取生活費，貧窮陰影導致他日後出現「變態炫富」行為。
在澳門出生的詹惟中，幼年時期全家五口搭乘難民船來台，落腳台中清水一處荒廢眷村，家境極度困苦。他透露成長過程中逃學、打架樣樣來，甚至逃家在外流浪。他苦笑回憶當時的窘境，從基隆來的兩名室友見他窮困潦倒，竟然提議要帶他到公園賣屁股賺錢。走投無路之下，詹惟中只能靠到醫院賣血勉強維生。
詹惟中坦承兒時的生存壓力成為揮之不去的陰影，也成為他追逐財富的動機。他直言：「我被窮怕了，所以心裡有障礙，現在才會變態炫富！」有一回他未成年時到舞廳玩樂，遭警察臨檢抓進看守所，父親兩天後來保他出來，見到父親淚流滿面的模樣，他才決定洗心革面。
小賀（曾治豪）自幼在奶奶家生活，直到進入演藝圈才與父親賀一航有真正互動，父母的缺席成為影響他人生的關鍵。國中時期他結交三教九流朋友，叛逆翹課、抽菸，做過許多荒唐事。他透露曾拿噴漆在牆壁上噴「恨」字，甚至拿菜刀把沙發砍壞，越是做壞事就被家長打得越兇，陷入惡性循環。
小賀的人生轉機來自一場意外。有天他和朋友吃宵夜時，一輛車子突然疾駛到他面前，四名惡煞下車後不分青紅皂白攻擊他，小賀被捅了12刀，送醫後發出兩張病危通知，好不容易才保住性命。在病床前，他第一次看見父親紅了眼眶，也才真正感受到家人的溫暖。
《中天關心您| 喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》
《中天關心您｜吸菸有害健康！》
