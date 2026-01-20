詹惟中昔「賣血維生、險出賣肉體」年少貧苦學壞 因見爸1舉動洗心革面

詹惟中在《11點熱吵店》分享成名前的成長經歷與童年陰影。（翻攝自youtube/11點熱吵店）

外界往往只看見藝人在螢光幕前的成就與光環，卻鮮少注意到他們成名前所承受的壓力與過往經歷。近期，詹惟中、小賀（曾治豪）、趙正平、楊繡惠、章家瑄等人登上《11點熱吵店》節目，首度公開談論各自成長過程中的陰影與傷痕，從貧困、家庭缺席到校園創傷，內容引發觀眾關注。

詹惟中曾靠賣血度日？ 貧困成長史曝光

詹惟中在節目中回憶，自己出生於澳門，幼年隨家人搭乘難民船來台，一家五口落腳台中清水，居住在荒廢的眷村。家庭經濟困難的他，在成長過程中一度學壞，出現逃學、打架與離家在外等行為。

詹惟中透露，年少時曾因生活拮据，室友甚至提出「帶他到公園賣屁股」，最終他選擇到醫院賣血維生。直到一次未成年進入舞廳遭警方查獲，被送往看守所後，由爸爸前來保釋，看到爸爸淚流滿面地樣子，讓詹惟中受到極大衝擊，才逐漸改變人生方向。詹惟中也坦言，童年對貧窮的恐懼，深深影響了他日後對金錢的看法。

詹惟中為何如此重視金錢？

「我被窮怕了，所以心裡有障礙，現在才會變態炫富！」節目中，詹惟中並未為自身行為辯解，而是以自身經歷說明，早年長期缺乏安全感，成為他努力追求物質條件的原因之一。

小賀童年誤入歧途險喪命？

藝人小賀（曾治豪）則談到，自己幼年多由祖母照顧，直到進入演藝圈後，才與父親、已故綜藝主持人賀一航有較多互動。成長過程中缺乏家庭陪伴，讓他在國中時期開始結交複雜友人，出現翹課、抽菸等偏差行為。

他回憶，當時情緒無法宣洩，曾以破壞物品表達不滿，與家人關係也陷入緊張。人生的重大轉折，發生在一次深夜外出用餐時，突遭陌生人攻擊，身中12刀，一度發出病危通知。這次事件，讓他首次看見父親流露情緒，也重新感受到家庭的存在。

