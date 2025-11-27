詹惟中暗酸高市早苗「尖嘴猴腮」女兒京都大阪開4民宿 網籲日本人抵制

娛樂中心／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事論」引發中國強烈反彈，兩國緊張關係升高。命理大師詹惟中24日PO文疑似暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，引發大批網友撻伐，後來悄悄刪除該文，仍止不住罵聲。詹惟中25日晚間發文道歉。詹惟中被網友挖出在日本京都、大阪為女兒開了4家民宿讓她打理，將詹惟中暗酸高市早苗翻譯成日文，呼籲日本人抵制拒住。

詹惟中發文PO文疑暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，引發大批網友撻伐。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

詹惟中先前接受媒體訪問透露在京都、大阪買了5套房，其中4套規畫成民宿，讓日文極佳、考過領隊執照的女兒經營，並談成了1百多家各地民宿的代理，女兒每月進帳2、30萬。詹惟中近日PO文疑似暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，如今有網友將新聞翻譯成日文，提醒日本人詹惟中開的日本民宿大家不要去住，台灣人也不可以去住。

詹惟中暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，網友翻譯成日文，呼籲日本人抵制其女兒在京都、大阪所開的民宿。（圖／翻攝自Threads）

針對引發風波，詹惟中25日晚間發文道歉，他寫道「真的很抱歉，基本上我可能沒有講得很清楚，但並沒有惡意，如果有讓你們不高興的話那就再跟大家道歉，但純粹就是一個提醒，畢竟就是個提醒也沒有惡意要傷害誰跟誰，也希望大家能夠多多見諒，以後我會更加小心用詞，謝謝大家」。



