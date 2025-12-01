詹惟中暗酸高市遭抵制！命理師批：嘴皮子賺錢行不通

娛樂中心／張予柔報導



日本首相高市早苗日前因發表「台灣有事論」引發中日關係緊張，沒想到台灣命理師詹惟中近日卻在社群平台上疑似暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，此言論立即引起網友撻伐。雖然他隨後刪文道歉，但事件並未平息，還被網友挖出他在日本京都、大阪為女兒開設民宿，呼籲日本人拒住。對此，同樣是命理師的沈嶸發表了看法。





沈嶸指出，詹惟中目前已是「榮顯一時借勢命」，風光過後，靠的只能是個人能力與經營手腕。（圖／沈嶸提供）

專長通靈揭示天運的命理師沈嶸指出，詹惟中走的是「連旺20年」格局，但從2022年開始便走「下坡運」，今年2025年更是所謂的「分岔年」，環境磁場容易將好事反轉成壞事，加上過去紫微斗數網路產品涉抄襲的官司，也讓他精神與名聲受到衝擊。沈嶸認為，詹惟中目前已是「榮顯一時借勢命」風光過後，靠的只能是個人能力與經營手腕。尤其現今人們更重視服務品質，過去單靠嘴皮子推銷賺錢的方式已經行不通了。

詹惟中被爆算命結果完全不準，收費5800元、承諾視訊30至40分鐘，結果當天只講了13分鐘就結束，還不斷推銷風水服務。（圖／翻攝「詹惟中 就是愛算命」臉書）

針對有女客戶投訴找詹惟中論命盤結果「從出生到現在完全不準」，後續對話焦點竟是「推銷看風水」。沈嶸也分析了詹惟中的命理功力，直言他沒有「命理天命」，成功更多是靠口才和行銷，而非天生算命能力。他過去能夠在螢光幕上活躍、累積財富，是因為懂得抓住觀眾心理和娛樂效果，甚至在預測失準時自嘲「我只是諧星而已，我不會算命、看風水，大家開心就好」。

詹惟中日前因暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，遭炎上還被網友挖出他在日本京都、大阪為女兒開設民宿，呼籲日本人拒住。（圖／翻攝自 Threads）

沈嶸提到，詹惟中沒有天生的玄學敏感度，必須靠誇張的表演方式支撐，所以他無法培養出一批死忠的粉絲、幹部和追隨者。同時她也提醒，要找命理老師，除了算命準不準，更重要的是老師的人格特質、服務態度以及價位是否合理。有人喜歡直率一針見血，有人則偏好療癒風格，各有特色，找到適合自己的老師，才是最重要的。





