詹惟中暗酸高市面相「刻薄無福」遭網砲轟！學者嗆可恥：挺台就羞辱人？

娛樂中心／許智超報導

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，兩國緊張關係持續升高。命理師詹惟中今（24）日突發文暗酸高市早苗「刻薄無福」，貼文一出，立刻引發大批網友撻伐，直言「怎麼不算一下習近平的？」而加拿大約克大學副教授沈榮欽也忍不住痛批，「可恥的江湖術士」。

詹惟中今日在臉書PO出一張組合圖，可以看到畫面有3人，分別是高市早苗、前德國總理梅克爾與前英國首相柴契爾，並寫下「很多人問我什麼叫做尖嘴猴腮？其實看面相就知道！其中一個才是（面容長相瘦削，刻薄無福）。」

詹惟中發文暗酸高市早苗面相。（圖／翻攝自沈榮欽臉書）

貼文曝光後，被網友解讀是在酸高市早苗，紛紛留言反嗆，「長得瘦也有錯了嗎現在？」、「老師您這樣判斷有失公允，尤其是對一位向台灣釋出善意的他國領袖，這樣很沒風度！」、「怎麼不算一下習近平的？」、「你怎麼不先照鏡子看看自己？」、「老師您不太厚道」。

實際查看詹惟中臉書，目前該貼文似乎已被刪除，不過沈榮欽在臉書曬出該篇文章截圖，直言「可恥的江湖術士，只因高市早苗支持台灣，就連這九流藝人都可以對她外貌羞辱，這個王祿仔的嘴如果可信，現在總統就是韓國瑜了。真正的問題在這樣一位毫無能力、既不能歌也不好笑的下品之人，為什麼也能成為藝人，整日尖酸刻薄胡言亂語，加入拖台灣後腿的行列之中？」

