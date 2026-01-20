詹惟中為錢險出賣肉體！年輕貧苦學壞「變態炫富」 慘被抓進看守所

詹惟中的貧困陰影造成他日後「變態炫富」。TVBS提供

藝人在螢光幕前風光無限，但不少人卻花大半輩子在療癒童年的傷。詹惟中年輕缺錢，差一點隨友人出賣肉體換生活費，貧困陰影造成他日後「變態炫富」。此外，趙正平、楊繡惠和章家瑄各自有埋藏在過往的痛苦回憶，一同上節目《11點熱吵店》，吐露心中難以撫平的傷痛。

沒錢活下去被拱「賣屁股」 最慘曾到醫院賣血度日

詹惟中在澳門出生，自小家中貧苦，幼年隨家人搭難民船來台，一家五口落腳台中清水，住進荒廢的眷村。他表示成長過程學壞，逃學、打架樣樣來，甚至逃家在外，一開始沒錢生活，他苦笑回憶：「從基隆來的2個室友看我這麼窮，竟然說要帶我到公園賣屁股！」

後來窮到沒辦法，只好到醫院賣血，才勉強生存下來。有一回他未成年到舞廳，被警察臨檢抓進看守所，父親隔2天來保他，見到父親淚流滿面，從此洗心革面。兒時的生存壓力，成為詹惟中成長的陰影，也成為他追逐財富的動機，他坦承：「我被窮怕了，所以心裡有障礙，現在才會變態炫富！」



