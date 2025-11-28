詹惟中爆視訊算命「13分鐘收5800元」！她怒轟完全不準 還狂推銷風水服務

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

命理師詹惟中近來被網友在社群媒體上爆料，他在視訊算名時，「整理流程離奇還不專業」，原本承諾視訊30至40分鐘，結果實際上只有13分鐘就結束。讓該顧客不滿，認為被騙了。

詹惟中被爆視訊算命流程離奇、不專業。（圖／翻攝詹惟中臉書）

據《鏡週刊》報導，有網友爆料，她與幾位姐妹聊天起哄，預約了詹惟中的論命，竟然成功預約上，對方提供的資訊提到：「論命盤時間30、40分鐘，超時不額外收費。」收費是5800元，她覺得很合理，因此答應了。之後視訊時，詹惟中問了網友屬什麼、幾歲、生日、男女，以及是否為本人等問題，讓她傻眼，因為她早就提供生辰八字給工作室。

網友認為詹惟中根本沒做功課，被問性別這題更是讓她覺得不被尊重，之後詹惟中快速了講了一段與她人生毫無關聯的內容，甚至從出生到現在的狀況都不準，不到3分鐘就進入下一段，對方還一直追問「有沒有覺得老師說得準」，讓她非常傻眼，後來的對話也不是在論命，而是在推銷風水服務，讓她直呼體驗感超差。

