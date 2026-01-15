詹惟中現身日本民宿嗨「生意非常好」！籲別找這東西算命：誤導一生

娛樂中心／巫旻璇報導

命理師詹惟中日前因在社群平台發文形容日本首相高市早苗「尖嘴猴腮」，相關言論曝光後引發大量負評。儘管他隨後緊急刪文並公開致歉，風波仍持續延燒，未能平息網友怒火。隨後，有網友翻出詹惟中女兒在日本經營民宿的相關資訊，質疑是否涉及逃漏稅情形。對此，詹惟中第一時間出面回應，主動公開民宿合法營業文件，強調相關設立程序皆依規定申請，並依法繳納稅款，否認外界指控。今（15日），詹惟中再度透過社群平台分享影片，親自介紹京都民宿的經營現況。他在影片中感謝外界關心，並表示「托大家的福，生意非常好」，再次說明民宿營運一切正常。

廣告 廣告





詹惟中現身日本民宿笑嗨嗨「生意非常好」！籲別找「這東西」算命：會誤導一生

（圖／翻攝自詹惟中臉書）









今（15日）詹惟中再度透過社群平台分享影片，親自介紹京都民宿現況。他在影片中表示，感謝外界關心，「托大家的福，生意非常好」，並再次強調民宿「有執照、有繳稅」，營運一切合法。他也帶領鏡頭實地走訪室內空間，介紹一樓設有洋式床鋪，方便長者居住，二樓為客廳與廚房，三樓則規劃為和室房型，並強調設備乾淨、空間舒適。影片中，詹惟中多次表達感謝之意，表示感恩支持與祝福，也向外界釋出善意，邀請有興趣的旅客實地參觀。

此外，詹惟中也在另一段影片，談及自身人生經歷，回顧一路走來的轉折與心境，引發關注。詹惟中在影片中表示，自己現年62歲，20歲時曾歷經人生低潮，不僅身無分文，也不諳英文，曾因逃學、離家而過著相當困苦的生活，甚至一度到醫院賣血維生。他坦言，當時難以理解自己小學時期品學兼優、曾在演講比賽名列前茅，為何人生會陷入如此落魄的處境，內心充滿不解與迷惘。





詹惟中現身日本民宿笑嗨嗨「生意非常好」！籲別找「這東西」算命：會誤導一生

詹惟中在影片中特別提醒，學習命理的目的不在於購買書籍，而是希望提醒大眾不要用AI算命，可能會誤導一生。（圖／翻攝自詹惟中臉書）









他提到，後來偶然接觸到一本命理書籍，開始抱著好奇心研究命盤，並從母親的八字中對照其一生經歷，包括遭遇水災、火災、腿部受傷、婚姻變故，以及從富裕家庭走向清貧的過程，逐一得到印證，這也讓他更加堅定深入研究命理的決心。詹惟中指出，正是投入研究「紫微斗數」，才讓他逐漸走出人生低谷，也因此陸續出版多本著作，並將書籍版權全數捐出。他在影片中特別提醒，學習命理的目的不在於購買書籍，而是希望提醒大眾不要用AI算命，可能會誤導一生。他進一步表示，真正高階的命理判斷，來自長年累積的經驗與人生體悟，並非單靠演算法即可取代。他也語重心長呼籲，算命應建立在歲月與生命經驗之上，盼外界謹慎看待相關工具，並祝福大家平安喜樂。

















《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：詹惟中現身日本民宿笑嗨嗨「生意非常好」！籲別找「這東西」算命：會誤導一生

更多民視新聞報導

詹惟中預言「他奪下2028總統大位」！周映君看大運搖頭了

內行人揭「美式大賣場3大隱藏福利」2次就回本！網驚：完全不知

中國軍武「大外宣洗腦」這3國成冤大頭！她揭案例籲1事：台灣能打贏

