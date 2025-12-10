詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人

娛樂中心／巫旻璇報導

命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。









詹惟中（左）發文批日相高市早苗（右），引發大批網友撻伐「失禮又失格」。（圖／翻攝自詹惟中臉書、高市早苗X）





日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」引發中國強烈反彈，中日關係緊張之際，詹惟中在11月24日PO文疑似暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，引發大批網友撻伐「失禮又失格」，批評他以貌取人、不尊重女性。事後，網友更起底詹惟中在日本京都、大阪等地由女兒經營的4間民宿，呼籲日本人與台灣旅客「拒住」。懶理爭議的詹惟中，昨(9日)突然現身錄製影片，敞開談及近況。他分享，看到消防員冒險救人的畫面，讓他相當動容，並感嘆自己體能與能力有限，但認為自己至少擁有「想幫助大家的心」，因此才會在過去一年不斷提醒大眾注意水患、火災等災害。

詹惟中提到「去年我提醒今年有很多水相關的災難，雖然我不是救水的消防員，但我把上天賦予我的，都盡可能告訴大家」。（圖／翻攝自詹惟中臉書）





詹惟中提到「去年我提醒今年有很多水相關的災難，雖然我不是救水的消防員，但我把上天賦予我的，都盡可能告訴大家。」他說，自己這幾年逐漸覺得自己像是「生活中的救火員」，尤其今年八、九月就提前預警年底及明年恐有大車禍與水災發生。詹惟中強調，雖然很多人肯定他的預言，但少數人仍批評、羞辱、抹黑他，「沒關係，我不在乎」。他說，真正令他在意的是「還能救多少人」，希望大家能把老祖宗留下的智慧與預言傳出去，「我希望全世界的人都能聽到這些訊息」。

詹惟中提醒年底及明年恐有大車禍與水災發生。（圖／翻攝自詹惟中臉書）





詹惟中指出，日本和香港近期的大火讓他十分不捨，因此才希望台灣所有支持他的民眾能遠離火災與燙傷危機。影片最後，他懇求看到影片的人協助分享，「幫我把訊息傳出去好不好？希望在來一年幫我救更多的人」。他也提醒民眾愛護自己的居家環境、注意火源安全，「讓我們遠離火傷、燙傷、火災的危機」，並向支持者致謝，「感恩你們，謝謝你們」。

















《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

