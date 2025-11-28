詹惟中算命被炎上！網轟「半小時收5800」還不準 本人回應：不準退費

【緯來新聞網】命理師詹惟中近日遭一名網友在社群平台Threads上指出，曾於去年9月向其諮詢命理服務時，整體過程不僅流程倉促，還被推銷額外風水項目，原本約定30至40分鐘的諮詢竟僅持續13分鐘收費5800元，網友質疑服務內容與收費不符還不準，「感覺被騙」，對此詹惟中也回應了。

詹惟中被網轟「半小時收5800」還不準。（圖／翻攝詹惟中FB）

該網友分享找詹惟中算命過程，她提到原本只是與朋友閒聊時開玩笑預約命理師詹惟中算命，沒想到竟順利預約成功，網友表示當時該工作室承諾「論命盤時間3、40分鐘，超時不額外收費」，加上費用為5800元，讓她一度認為價格合理。



但在實際進行視訊時，對方開場就連番提問姓名、年齡、生日與性別，甚至詢問「是本人嗎？」令她錯愕，認為明明已事先提供生辰資料，卻感覺對方未做準備，更坦言被當面詢問性別讓她感到不被尊重。



她指出，整段諮詢內容與自身情況毫無關聯，前後僅花不到3分鐘就轉入下一話題，並頻繁被追問「有沒有覺得老師說得準？」令她不知所措。隨後的對話也大多圍繞在風水服務推銷，包括詢問親友是否開店、提供限時優惠，並積極詢問看風水的安排。命理服務結束幾日後，對方仍透過訊息表示「老師關心妳」，再次提醒提供地址、強調風水重要性。她直言整體經驗「超級無敵差」。



詹惟中隨後回應，強調自己一向有明確原則：「我對所有來算命的人都表示，若覺得不準一律退費」。他解釋，若命理推算不精確，常與提供的生辰八字資訊有誤有關，因此會主動追問細節，以便提高準確度。他補充，若發現客戶運勢低落，也會提醒多行善或從風水角度調整，強調「我沒有要求對方一定要做風水，我只是提出建議」。

