詹惟中罵日相遭批「算命不準」 網灌爆狂酸「1句」！

日本首相高市早苗強力挺台，發表「台灣有事」言論，導致中、日兩國關係緊張，中國甚至宣布禁止日本水產進口。台灣掀起一陣挺日風潮，不少民眾衝商店搶購日水產展現「台日友好」。然而命理師詹惟中近日卻在社群批評高市早苗，引發網友撻伐。風波延燒，網友不僅抵制他開設的日本民宿，還挖出疑似違反規定，甚至被踢爆「算命不準」。消息曝光，網友灌爆臉書，狠酸「阿不是很會算？怎麼沒算到？」、「算不出？」。





詹惟中批高市早苗慘翻車遭炎上！「算命全不準」被挖出網狠酸：算不出？

詹惟中（左）日前疑似發文暗酸高市早苗（右）「尖嘴猴腮、刻薄無福」，不當言論遭網友圍剿。（圖／翻攝自詹惟中臉書、高市早苗X）

詹惟中日前疑似發文暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，不當言論遭網友圍剿，事後他趕緊刪文、道歉滅火。沒想到網友持續翻出他過往爭議，發現他曾於日本京都、大阪為女兒開設民宿，呼籲大家抵制；還被挖出疑似違反旅宿平台規定；1名脆友爆料9月曾找他視訊算命，過程僅13分鐘，卻收費5800元，而且內容「完全離譜的不準」。

詹惟中批高市早苗慘翻車遭炎上！「算命全不準」被挖出網狠酸：算不出？

詹惟中刪文後，網友湧入他過往貼文，留言狠酸「可以算一下這間民宿什麼時候會收起來嗎？」、「怎麼算不到自己的？」、「阿不是很會算？怎麼沒算到？」、「你有算到自己會失言被公幹這一局嗎？」、「請問有算到自己被炎上嗎？」、「你有沒有算到自己會被罵爆？應該沒有吧……」、「有算到自己會變這樣嗎？」、「您自己的相怎麼樣，說說？」、「你有算到你命中有這一劫嗎？」、「有算到民宿會被抵制嗎？連這個都算不到還敢收錢啊？」、「連會害到自己都算不到」、「算不出翻車？」。





