詹惟中自爆窮到賣血求生 童年陰影害「變態炫富」

詹惟中在今晚（1╱20）11點播出的TVBS《11點熱吵店》吐露心中難以撫平的傷痛，自爆年輕缺錢，差一點隨友人出賣肉體換生活費，貧困陰影造成他日後「變態炫富」。

澳門出生的詹惟中幼年隨家人搭難民船來台，一家5口落腳台中清水，住進荒廢的眷村，成長過程學壞，逃學、打架樣樣來，甚至逃家，他苦笑回憶：「從基隆來的2個室友看我這麼窮，竟然說要帶我到公園賣屁股！」後來窮到沒辦法，只好到醫院賣血。

未成年的詹惟中還到舞廳還被警察臨檢抓進看守所，父親隔2天來保他，見到父親淚流滿面，從此洗心革面，也因兒時的生存壓力，成為他成長的陰影，他坦承：「我被窮怕了，所以心裡有障礙，現在才會變態炫富！」

除了詹惟中，主持人阿Ken透露童年的陰影來自於2個哥哥的嘲笑，不論是念幼稚園、媽媽幫洗澡，都被嘲笑幼稚，導致他成長過程不停自我懷疑：「我是不是真的這麼不好？是不是都沒有長大？」唐綺陽則對媽媽不斷地否定耿耿於懷。另外，趙正平小學被有錢同學栽贓偷吃便當，遭老師痛罵：「你這個偷飯賊，要不要臉！」

