詹惟中認「今年運氣不好」 怒嗆落井下石同業：我看他是鬼吧

娛樂中心／程正邦報導

生死一瞬間！詹惟中自曝連遇兩次車禍險象環生

知名命理老師詹惟中日前因在社群發文，使用「尖嘴猴腮」等詞彙形容日本首相高市早苗的外貌，引發網友砲轟，雖然他隨後已刪文並致歉，但爭議持續延燒，還連累女兒在日本打理的4家美盧民宿，遭到網友抵制拒住。為此，詹惟中昨（6）日在社群平台發文，坦承近期的運勢低迷，更驚爆自己接連遭遇生死一線的驚險意外，讓外界擔憂。

詹惟中日前PO文暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，引發大批網友撻伐。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

詹惟中在貼文中直言：「今年的運氣確實是不好。」他透露，在交通方面，由助理開車載他外出跑行程時，竟然在短時間內接連被其他車輛撞擊兩次，所幸最終他和助理都平安度過，無大礙。不僅如此，連待在家中也無法安穩，他表示自己也曾在家中差一點滑倒受傷，一連串的「不順遂」讓他感嘆運勢確實處於低谷期。

詹惟中批評高市早苗，連累女兒在日本打理的4家美盧民宿，遭到網友抵制拒住。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

怒揭同業「落井下石」 反諷：還說會通靈，我看他是鬼

儘管詹惟中將自己近期遭遇的種種紛擾，視為人生中的修行與功課，感性寫下「面對這次的是是非非，也是我的功課。」但他也在文中怒揭，有命理同業趁著他陷入爭議時，不僅沒有伸出援手，反而趁機「落井下石」，這讓詹惟中感到十分憤怒與心寒。

對於這位自稱具有特殊體質的同業，詹惟中毫不留情地進行了猛烈反擊。他反諷對方的落井下石行為「很棒」，並針對該名同業自稱擁有「會通靈」的特殊能力的說法，直接回嗆：「還說他會通靈，我看他是鬼吧。」這番言論無疑將命理圈內的競爭與恩怨搬上檯面，引發更多討論。

沈嶸（右）通靈分析詹惟中運勢，直言「沒有命理天命」，靠口條和行銷走紅。（圖／翻攝自臉書、沈嶸提供）

連旺20年跌神壇！沈嶸揭他走下坡運：沒命理天命

雖然詹惟中沒有指名道姓，不過命理師沈嶸日前通靈分析詹惟中的運勢，判斷他開始走下坡，因為他「沒有命理天命」，之所以會大紅，倚靠的是流利的口條以及行銷能力，如今恰好遇到2025年的「分岔年」磁場，這才讓失言風波擴大。

面對外界的爭議和同業的攻擊，詹惟中展現出堅強的意志力。他也在文末自我勉勵，引用俗語：「有一句話叫『打斷手骨反更勇』」，表達了自己將會勇敢地面對困境，並且承諾「會跑得更快」，決心從谷底反彈，用實力與努力回擊所有的質疑與惡意。

