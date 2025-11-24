詹惟中貼照暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」 遭炎上嗆爆：有算到自己會被砲嗎

詹惟中在臉書發文評論高市早苗的長相，引發眾人抨擊。（翻攝自詹惟中臉書）

先前國民黨資深黨代表、洪秀柱的乾女兒黎子渝才嘲諷日本首相高市早苗的長相，稱其長得像動畫《進擊的巨人》的車力巨人，引發網友砲轟，今（24日）知名命理師詹惟中又在臉書發文貼出高市早苗及另外2位女性領導人的照片，用「尖嘴猴腮」「刻薄無福」來形容長相，網友從貼文看出他在暗示的對象就是高市早苗，詹惟中遭炎上後趕緊將原文刪除。

暗酸高市早苗長相 遭網友砲轟：先照照鏡子

詹惟中今在臉書粉專貼出高市早苗以及前德國總理梅克爾、前英國首相柴契爾的照片，發文寫道：「很多人問我什麼叫做尖嘴猴腮？其實看面相就知道了！其中一個才是。（面容長相瘦削，刻薄無福）」並附上大笑的表情符號。

根據他貼出的3張照片中，僅有高市早苗的臉屬於比較細長的臉型，與另外2人想比顯得較為消瘦，且柴契爾早已過世、梅克爾也已卸任，網友立刻看出詹惟中在諷刺的對象就是高市早苗。

眾人紛紛湧入其貼文下方留言砲轟：「老師您不太厚道。」「老師您這樣判斷有失公允，尤其是對一位向台灣釋出善意的他國領袖，這樣很沒風度！」「人家好歹也是首相……面相學 看來不是很準喔…」「長得瘦也有錯了嗎現在？」更有人反酸「你怎麼不先照鏡子看看自己？」

沈榮欽重提詹預言韓當選 詹急刪貼文滅火

對於詹惟中的言論，加拿大約克大學副教授沈榮欽也在臉書轉發直批：「可恥的江湖術士。只因高市早苗支持台灣，就連這九流藝人都可以對她外貌羞辱，這個王祿仔的嘴如果可信，現在總統就是韓國瑜了。」暗諷先前詹惟中預測韓國瑜會大贏蔡英文60萬票當選總統，結果最終韓國瑜慘敗。沈榮欽也不解，為何這樣一位毫無能力、既不能歌也不好笑的下品之人也能成為藝人，還整日尖酸刻薄胡言亂語，加入拖台灣後腿的行列之中？

詹惟中在貼文遭到炎上後已將原文刪除，但早已被眾人截圖備份流傳，網友們改到他前一篇貼文下方留言狠酸：「老師有算到自己被炮得這麼慘嗎？」「說真的，尖嘴猴腮感覺老師您比較符合餒」「以貌取人何來專業？」「今日日本首相為台灣發聲為民主堅守，遭中國這樣蠻橫無理對待，再看到老師這樣的發言，真的另人對你專業素養大打折扣！那您覺得現在黃國昌跟陳之漢先生的面相如何？！」「有習近平面相嗎？想了解」「非常遺憾.. 老師居然會開羞辱日本首相」。

