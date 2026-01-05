詹惟中逆轉糖尿病前期、減肥7公斤靠2招！研究證實：能穩血糖、血脂
命理專家詹惟中日前上節目自曝去年健檢發現糖化血色素高達6.3，空腹血糖也飆破131，邁入糖尿病前期，所幸後來靠著2招成功改善，還減肥7公斤。
詹惟中運動、戒精緻澱粉改善糖尿病前期
詹惟中說，發現自己處在糖尿病前期後有做功課，發現糖尿病會讓傷口難以癒合，而且眼睛也有可能瞎掉，所以從去年開始每天開始慢跑1小時，就算出國也繼續跑步，另外也戒掉麵粉、米粉、飯等精緻澱粉，最後瘦了7公斤，而且最近再次接受檢查，發現糖化血色素降至5.8，空腹血糖也降到101，雖然還差一點點，但已經好很多。
營養與飲食攝取能有效穩血糖
營養師薛曉晶本身擔任糖尿病衛教師14年，她表示，營養與飲食攝取在糖尿病管理中扮演著重要的角色。根據《Nutrients》研究顯示，低碳水化合物、地中海、植物性、低升糖指數食物是穩定血糖有效的飲食選擇。而地中海飲食在《Cardiovasc Diabetol》研究中，證實與第二型糖尿病的發生率呈現顯著的反比關係。
薛曉晶說，除了採用低碳水化合物、地中海、植物性或低升糖指數飲食，也要保持飲食多樣性，包括豐富的蔬菜、全穀物和健康油脂，並注意飲食營養素和食物的品質（以原型食物為主）與分量，也應定期與營養師討論和評估個人的飲食計劃。
運動能控制血糖、增加胰島素敏感性、改善血脂
至於運動對於血糖有何好處？根據《Sports Med》一篇系統性回顧指出，運動對骨骼肌、脂肪組織、肝臟和胰臟的功能都有正面影響。定期運動可以改善血糖控制、增強胰島素敏感性、改善胰島β細胞功能、血脂，並減少發炎反應。
飯後進行的有氧運動可以顯著降低短期內的血糖曲線下面積和24小時內的高血糖發生率，抗阻運動也能有同樣的效果。薛曉晶建議，第二型糖尿病患者在一天中最大餐後進行運動，最能有效調降血糖。
良好睡眠品質也是控制血糖關鍵
薛曉晶補充，維持良好睡眠品質、確保充足睡眠時間，也是控制血糖關鍵。根據《J Med Life》研究指出，壓力與血糖控制之間存在直接的關聯，尤其在糖尿病前期和糖尿病患者中更為明顯。壓力較高的患者通常血糖控制較差，而嚴重壓力下的患者糖化血色素數值也顯著增高。 此外，心理壓力和情緒波動也會通過影響患者的生活方式選擇，如：飲食習慣和運動習慣，進而間接影響血糖控制。薛曉晶舉例，壓力可能導致不健康的飲食選擇或減少體育活動，進而影響血糖。建議學會面對壓力及放鬆技巧，不僅有助於控制血糖，還能提高生活質量。
◎ 圖片來源／翻攝自詹惟中臉書
◎ 資料來源／薛曉晶營養師
