詹惟中連環爆！ 網友怒控論命「不準、只推銷」 批高市早苗釀禍 日本4間民宿恐遭抵制

詹惟中近來連環爆，暗諷高市早苗長相被挖出日本經營4民宿被網友喊抵制，視訊算名不準還狂推銷風水。翻攝詹惟中就是愛算命臉書

命理師詹惟中近日連環爆，除24日在臉書發文暗諷日本首相高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，又被網友爆料本業算命流程離奇又不專業」，認為5800元的收費相較他實際的算命內容不合理，讓她直呼「感覺被騙。」而且詹惟中女兒在大阪開民宿的事情也被挖出，呼籲大家抵制詹惟中女兒的民宿。

有網友在社群平台爆料，指稱去年9月找詹惟中視訊論命時，工作室提供的資訊表示論命盤時間3、40分鐘，超時不額外收費，讓她覺得5800元的收費算合理，並且提供自己的生辰八字等資料給對方。沒想到視訊一開始詹惟中便連問性別、生辰等基本資訊，讓她錯愕，不僅是完全沒做功課，面對面還問性別，感覺不受尊重。

論命不準狂推銷風水 網友體驗差

詹惟中接著快速講了一段與她人生毫無相關的內容，網友表示，從出生到現在完全不準」，全程不到3分鐘便進入下一段，還不斷追問「有沒有覺得老師說得準？」讓她當下滿頭問號。

此外，原本承諾30-40分鐘的時間，但實際僅約13分鐘就結束，而且大部分時間都花在推銷風水服務，多次詢問她是否有親戚朋友開店並提供限時優惠，論命後數天還收到訊息提醒風水重要，讓她大呼整段經驗「超級無敵差」。

暗酸高市早苗顏值惹議遭炎上 日文翻譯流出民宿事業受衝擊

除了論命爭議，詹惟中近日也因涉及政治的言論引發軒然大波。在日本首相高市早苗發表「台灣有事論」引發中日關係緊張之際，詹惟中24日PO文疑似暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，言論一出立即引發大批網友撻伐。

雖然他隨後悄悄刪除該文，仍止不住罵聲，並於25日晚間發文道歉。但網友也挖出詹惟中曾在京都、大阪買了5間房，其中4間規畫成民宿，讓女兒經營，並談成了1百多家日本各地民宿的代理，驕傲女兒目前每月進帳2、30萬。如今有網友將他暗酸高市早苗的新聞翻譯成日文，並在社群上號召抵制，可說衰事不斷。

詹惟中常在臉書上曬女兒，表示在日本買了5間房，其中4間給女兒開民宿，被網友挖出民宿名稱是「Miro美盧」民宿。翻攝詹惟中就是愛算命臉書

詹惟中坦承運勢不佳 為不當發言致歉

對此，詹惟中表示自己對所有來算命的人都表示，「若覺得不準一律退費。」並坦言自己今年的運勢不大好，不僅前一陣子差點跌倒摔死、動了骨刺手術，後來批評日本政要又被炎上。他表示：「我已經鄭重道歉，在這裡我再次道歉，以後在公開平台發言會更加謹言慎行。」他也提及，未來「以後不會談政治了，對自己的不當的發言感到非常的抱歉，希望粉絲們多多的見諒，對於批評，我虛心受教，謝謝大家。」



