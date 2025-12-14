詹惟中遭同業指「20年旺運沒了」正走下坡運 近況曝光太驚人

記者陳宣如／綜合報導

命理師詹惟中先前因在社群媒體貼出面相示意圖，遭疑影射日本首相高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，引發台日兩地網友批評與撻伐，不僅影響女兒在日本開的民宿生意，還被同業指出是因為他的命正在走「下坡運」。對此，詹惟中日前發文反擊預告「打斷手骨反更勇」，今（14）日他透露各種商業邀約、演講仍持續找他，更進一步指出他商務艙照坐、米其林照吃，生活依然「滋潤」。

詹惟中遭疑發文暗酸高市早苗（左下）面相。（圖／翻攝自沈榮欽臉書）

詹惟中11月24日前發文探討「尖嘴猴腮、刻薄無福」的面相，配上高市早苗的照片，在網路上掀起大量批評與砲轟，還有人將事件翻成日文，呼籲日本民眾及台灣遊客抵制他女兒在日本經營的民宿。面對反彈聲浪，詹惟中火速刪文道歉，坦言是「無心之過」，承諾將「謹言慎行」，強調女兒民宿「百分之百有執照」，就盼不波及愛女。

相關爭議也引來同業評論，同為命理師的沈嶸在社群平台轉貼詹惟中相關爭議的新聞內容，並指出詹惟中已在2021年走完「連旺20年」的驚人格局，目前正處於「下坡運」，認為近期一連串風波與其運勢轉折有關，還稱「詹惟中面臨晚年危機，未來若同樣要靠算命創高峰，已是後繼無力」。

針對外界批評與同業說法，詹惟中於6日在臉書發文回應，直言「今年的運氣確實是不好」，透露曾兩度在助理載他時發生車禍，在家中也差點滑倒受傷。他表示，面對這次的是是非非「也是我的功課」，並提到「也有同業落井下石，很棒，還說他會通靈，我看他是鬼吧！」，最後引用「打斷手骨反更勇」形容心境，強調自己會勇敢站起來並跑得更快。

今日早上，詹惟中再度於臉書更新近況，指出近期多場演講順利完成，「大家都很歡迎」，並表示節目通告、商品業配、演唱會及電影宣傳等邀約仍持續來找他，但他告訴對方「你們做事業不容易，不要被我波及，我只會越來越強越來越好」，並透露目前生活狀態「商務艙一樣坐、五星級飯店還是住、米其林照吃、跑車一樣開」，認為對自己好一點才是真的，對朋友更要有義氣！不要擔心我！」

詹惟中近日爭議不斷，今（14）日早上，他再度於臉書更新近況。 （圖／翻攝自詹惟中臉書）

此外，遭炎上期間面對酸民留言，詹惟中也直球對決，例如回覆「我過得很好，謝謝你。黑粉只是讓理智的人更了解我」、「（酸民）都是一些假帳，號的人，何必在意」、「30年來最大的遺憾就是（算命）很準」等等，呈現他在爭議期間仍保持滿滿正能量，並維持積極的生活態度，讓自己的人生過得更好。

