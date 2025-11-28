詹惟中遭批算命完全不准！只聊13分鐘「收費5800元」反擊了

娛樂中心／周希雯報導

知名命理師詹惟中，近日因評論日本首相高市早苗長相「尖嘴猴腮、刻薄無福」被炎上，他緊急刪文道歉並解釋是指「面容瘦削、嘴尖、臉頰無肉」，強調未來會更加注意用詞。不過，他近期又被爆算命結果完全不准，稱詹惟中收費5800元、承諾視訊30至40分鐘，結果當天只講了13分鐘就結束，還不斷推銷風水服務，令顧客痛批「覺得我被騙了」。對此，詹惟中親上火線回應，強調客人若覺得不准可要求退費或重算，「我算命很少不準的，被說算不準我會很愧疚」。

據《鏡週刊》報導，女顧客當時預約詹惟中論命後，看到工作室提供的資訊稱「論命盤時間3、40分鐘，超時不額外收費」，原本覺得5800元收費合理。不過視訊一開始，詹惟中就連續拋出「你是屬什麼？幾歲？生日？男生女生？」等問題，甚至還問「是本人嗎？」但她事前已提供生辰八字，認為對方「完全沒做功課」。女子還說，詹惟中快速說了一段內容，全程不到3分鐘便進入下一段，不過「從出生到現在完全不準」，而且算命過程中，對方不斷追問「有沒有覺得老師說得準？」更是令她困惑不已。

顧客批評，詹惟中承諾視訊30至40分鐘，結果當天只講了13分鐘就結束。（圖／翻攝「詹惟中 就是愛算命」臉書）

更令女子不滿的是，後續對話焦點竟大多是「推銷風水服務」。她指出，詹惟中多次詢問她是否有親戚朋友開店，強調可以提供限時優惠；隨即更開始討論看風水的時間、地點等細節。原以為結束論命後就沒其他事，沒想到她過幾天又收到訊息表示「老師關心妳」，還再次提醒要提供地址、強調風水重要，整段經驗讓她感嘆「超級無敵差」、「的確是一個滿瞎的經驗！」

顧客不滿的是，詹惟中在後續對話大多在推銷風水服務。（圖／翻攝「詹惟中 就是愛算命」臉書）

面對民眾的批評，據《三立新聞網》報導，詹惟中解釋，「人在低潮運的時候，我當然會建議他孝順父母多做公益，包括可能面臨小手術都是一種化解的方式，看風水也是老祖先建議的一種方法，我並沒有強行推銷。」同時強調客人若覺得不准可以要求退費，「我算命很少不準的，被說算不準我會很愧疚。有算得準的給我一個讚好嗎？每個客人都讚不絕口，但是我還在再努力。今年確實運勢不好」。詹惟中也對先前高市早苗爭議一事道歉，「下次也不會再談政治了。命理師本來就不該談政治，只是想小聊一下面相，確實有不當之處及無心之過，讓大家不高興之後會檢討改進。」

原文出處：遭爆「算命收5800元」只聊13分鐘、完全不准！詹惟中現身駁：我很少不準

